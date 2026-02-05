Pablo Pareles, director de una aseguradora de coches, sobre las estafas con la V-16: "Pueden superar los 800 o 1.000 euros"

Ya llevamos un mes con la nueva imposición de la DGT (Dirección General de Tráfico), la baliza V-16, y algunas consecuencias ya se han hecho visibles como las estafas ante la vulnerabilidad de los conductores en estas situaciones.

Por esta razón, desde El Español hemos querido preguntar a un experto en la materia, Pablo Pareles, director de la correduría de seguros Roams Insurtech. Quien nos despeja incógnitas clave, como si el hecho de aceptar ayuda de una grúa fraudulenta podría llegar a comprometer la validez de nuestra póliza.

Bien, en estos casos, la póliza continuaría siendo vigente. Lo que estaríamos viviendo sería un delito contra la sustracción del vehículo "que el conductor puede y debe denunciar", asevera Pareles. Además, en caso de avería, el usuario puede transportar el vehículo como desee, los seguros no exigen exclusividad.

El riesgo real

La amenaza se sitúa en el coste de dicho transporte fraudulento, ya que la aseguradora no se hará cargo de este. A lo que se suma perder el control del vehículo y, por supuesto, verse envuelto en procesos legales con reclamaciones o intentos de recuperación del coche.

Para evitar este peligro es importante la verificación de la grúa, para ello, la aseguradora puede proporcionar datos como la matrícula, o el destino acordado previamente. "En conjunto, hablamos de situaciones que pueden superar fácilmente los 800 o 1.000 euros, especialmente cuando el coche queda retenido fuera del circuito del seguro", declara el experto.

Recuerde no abonar el transporte por adelantado o durante el trayecto, además de no firmar documentos bajo presión, como recuerda el experto. Ya que si la asistencia está incluida en la póliza, "lo normal es que no se exijan pagos inmediatos", confirma a El Español.

Por otro lado, revelan detectar un patrón claro referente a los códigos postales donde terceros intentan acudir antes que los servicios oficiales.

"Por ejemplo, la Región de Murcia lidera el ranking nacional como la comunidad autónoma con más intentos de fraude en el seguro de coche en proporción a su población, tanto en 2021 como en 2022", asevera acorde con los datos del VII Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos y Hogar de Línea Directa.

De la misma manera, argumentan que el precio de asegurar un vehículo en dicha comunidad ronda los 560 euros, mientras que la media nacional está situada en 480 euros. Y aunque aún no existen datos sobre el aumento de las grúas pirata, confirman que estamos ante un fenómeno emergente.