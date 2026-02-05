El mercado global de baterías para coches eléctricos crece un 31,7% en 2025 impulsado por los fabricantes chinos

El paulatino avance de la movilidad electrificada lleva aparejado un crecimiento de la cantidad de energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos (BEV, por sus siglas en inglés) híbridos enchufables (PHEV) e híbridos no enchufables (HEV).

De hecho, la industria de las baterías está dominada por China. Una situación que se explica por el liderazgo que tiene el gigante asiático en la cadena de valor de las baterías.

Por ello, no es de extrañar que entre los diez fabricantes más importantes de baterías, seis sean de origen chino. Las cuatro restantes, por su parte, corresponden a multinacionales surcoreanas.

El año pasado, la cantidad de energía almacenada en las baterías de los vehículos electrificados se situó en los 1.187 GWh, lo que equivale a un crecimiento del 31,7% en comparación con el ejercicio anterior, según datos de SNE Research.

Lo cierto es que la penetración en el mercado de las compañías chinas creció en detrimento de las surcoreanas. Así, las compañías chinas lograron el año pasado una cuota de mercado del 70,4% en el consumo de energía para estas baterías, lo que supone un alza de 3,6 puntos porcentuales frente a 2024.

CATL gana cuota

El liderato en el uso de energía almacenada para las baterías de este tipo de vehículos lo mantuvo CATL. La multinacional china, que levantará de la mano de Stellantis una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza), utilizó 464,7 GWh de energía para sus baterías.

Esta cifra equivale a un alza del 35,7% en comparación con 2024. Pero es que también equivale a alcanzar una cuota de mercado del 39% a nivel mundial. Lo cierto es que su perseguidor está a bastante distancia de alcanzarle.

Y no es otro que BYD. La multinacional china superó el año pasado a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos de todo el mundo. Una situación que pudo lograr gracias a su entrada en otros mercados, así como a la caída productiva y de ventas de Tesla.

A lo largo del pasado año, BYD empleó 194,8 GWh de energía almacenada en sus baterías de modelos eléctricos e híbridos enchufables. Una cifra que equivale a un alza del 27,7% en la comparativa interanual, así como a una cuota de mercado del 16,4%, es decir, medio punto menos que en 2024.

Ahora bien, del total del consumo de baterías empleado por BYD el año pasado, el 7,6% se destinó a Europa, lo que supone alcanzar los 14,9 GWh, un 201,4% más frente al ejercicio anterior.

El podio lo cerró una compañía surcoreana. LG Energy Solutions registró un consumo de baterías de 108,8 GWh, un 11,3% más en la comparativa interanual. Con todo, la cuota de mercado de LG Energy Solutions se redujo en 1,7 puntos porcentuales, hasta situarse en el 9,2%.

Este crecimiento se vio impulsado por la expansión de la gama de vehículos eléctricos de Chevrolet, junto con el sólido rendimiento de las ventas de modelos clave, como el Kia EV3, el Hyundai Casper (Inster en Europa) y el Renault Scenic.

Ahora bien, la compañía prevé un cambio en la estrategia comercial para el mercado estadounidense debido, principalmente, a la cancelación de un contrato de suministro de baterías con Ford, así como la suspensión de las operaciones en las plantas de Ultium Cells, la joint venture que tiene con General Motors. Así, a partir de ahora, la compañía se centrará en los sistemas de almacenamiento de energía.

Previsiones para 2026

¿Y qué deparará el ejercicio 2026 para estas compañías? El año en curso se anticipa con complicaciones para el vehículo electrificado.

La falta de ayudas en Estados Unidos y la intensificación de la competencia en Europa provocarán que las compañías surcoreanas tarden más en recuperar sus ganancias.

De hecho, se prevé que cualquier cambio en la volatilidad de la demanda en Norteamérica afecte considerablemente tanto a los volúmenes de producción como a la rentabilidad.