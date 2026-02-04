La inversión en electrificación del transporte creció un 21% y acaparó 4 de cada 10 euros en la transición energética en 2025

La inversión global en la transición energética durante 2025 registró un crecimiento del 8% en la comparativa interanual. El desembolso mundial se situó en los 2,3 billones de dólares (1,9 billones de euros al cambio actual) y supuso un nuevo récord.

Ahora bien, de todo este monto hubo un sector que fue el que más inversión acaparó y que se situó como el mayor impulsor de esta: la electrificación del transporte.

Durante el año pasado se destinaron, tanto a la compra de vehículos como al desarrollo de la infraestructura de recarga, 893.000 millones de dólares (755.404 millones de euros). Una cifra que equivale a un crecimiento del 21% en comparación con 2024, según datos del informe anual Tendencias de Inversión en la Transición Energética de BloombergNEF.

Dicha financiación superó a la que se destinó para sufragar los gastos relacionados con las energías renovables, así como a la que fue a parar a las redes eléctricas.

En el caso de la inversión en energías renovables, esta se situó el año pasado en los 690.000 millones de dólares (536.683 millones de euros), mientras que el gasto en redes eléctricas se situó en los 483.000 millones de dólares (408.610 millones de euros).

De hecho, tan sólo hubo dos sectores que sufrieron recorte en la inversión: el hidrógeno, con un desembolso que alcanzó los 7.300 millones de dólares, y la energía nuclear, con un dispendio de 36.000 millones de dólares.

Con todo, el desembolso mundial realizado en la electrificación del transporte acaparó casi cuatro de cada 10 euros que se destinaron a la transición energética, un 8% más que lo invertido en 2024.

China copa el 50% de la inversión

Eso sí, si durante el pasado ejercicio hubo una región que incrementó sus inversiones en materia de electrificación del transporte: Asia.

Tan sólo la inversión realizada por China en este sector alcanzó los 434.000 millones de dólares (366.997 millones de euros). La cifra ya no es que suponga un crecimiento del 21% en tasa interanual -que también-, sino que equivale a que casi la mitad de la inversión mundial en electrificación del transporte la acometió el gigante asiático.

Y todo ello se consiguió en un entorno marcado por la guerra de precios y la reducción de las subvenciones por la sustitución de vehículos en varias provincias del país.

En lo que a Estados Unidos se refiere, su inversión total en transición energética tan sólo aumentó un 3,5%, hasta los 378.000 millones de dólares (319.831 millones de euros).

Los fondos totales destinados a la electrificación del transporte alcanzaron un récord de 101.000 millones de dólares (85.459 millones de euros). Ahora bien, fue el tercer sector con menor inversión, tras las energías renovables (108.700 millones de dólares) y las redes eléctricas (115.000 millones de dólares).

Algo que no es de extrañar, ya que la Administración Trump recortó los subsidios para los vehículos eléctricos. Dichos créditos federales alcanzaban los 7.500 dólares (6.346 euros) y se suprimieron en septiembre. Desde entonces, las ventas de este tipo de vehículos no hacen más que caer.