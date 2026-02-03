Así quedan las ayudas al coche eléctrico: hasta 4.500 euros para los modelos europeos con tarifas de hasta 35.000 euros

El Gobierno ha desvelado las condiciones del Plan Auto+, el programa de incentivos para la compra de vehículos electrificados. Dicho programa contará con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros y primará la compra de modelos fabricados en el Viejo Continente.

Dicho programa de ayudas tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y estará vigente en cuanto se publique la convocatoria.

Ahora bien, el Plan Auto+ contempla un par de diferencias importantes a la hora de poder beneficiarse de estas ayudas: en función de la tarifa y en base a dónde se ha producido.

Así las cosas, la compra de vehículos eléctricos o de híbridos enchufables (PHEV, por su siglas en inglés) y eléctricos de autonomía extendida (REEV), se diferenciará entre aquellos modelos con una tarifa de hasta 35.000 euros, los cuales podrán contar con el 25% del importe máximo de la ayuda (es decir, 1.125 euros de ayuda), mientras que los que excedan este importe y no superen los 45.000 euros tan sólo podrán contar con el 15% del importe máximo (es decir, 675 euros de descuento).

Cabe precisar que la ayuda por la compra de un modelo completamente eléctrico se situará en el 50% del importe máximo de la misma (2.250 euros, en un modelo de hasta 45.000 euros) y del 25% en caso de un turismo híbrido enchufable o eléctrico de autonomía extendida (1.125 euros, un modelo de hasta 45.000 euros).

Además de la tarifa, los compradores han de tener en cuenta que en caso de tratarse de un modelo fabricado en el Viejo Continente las cuantías de las ayudas crecerán.

De esta manera, los turismos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará un 15% adicional de la ayuda máxima.

Asimismo, si una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10% adicional de la ayuda máxima. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de los paquetes de batería.

Con todo, el 25% de la ayuda para la compra de modelos electrificados está destinado a aquellos vehículos con proceso de fabricación en la Unión Europea (UE).

Una medida que favorece, sobre todo, a fabricantes como el Grupo Renault, el cual cuenta con tres factorías en España (Valladolid, Palencia y Sevilla). No obstante, el consorcio automovilístico galo aún no produce modelos eléctricos en las plantas ubicadas en territorio patrio, sino que lo hace en el país del hexágono.

Sin duda, otro de los consorcios que se verán beneficiado por este tipo de incentivos será el Grupo Volkswagen, el cual ultima la llegada al mercado de cuatro de sus modelos eléctricos urbanos. Dichos modelos, hasta un total de cuatro, se fabricarán en las plantas de Seat en Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona).

De sus líneas saldrán los Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, ambos en la planta de Martorell, y los Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross, que se fabricarán en la factoría navarra de Landaben.

Stellantis, otro consorcio que cuenta con tres plantas en España (Vigo, Figueruelas y Madrid), también será otro de los principales consorcios que se puedan beneficiar de este tipo de subvenciones.

Resto de vehículos

En el caso de las furgonetas o camiones ligeros cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas, las ayudas máximas se sitúan en los 5.000 euros sin limitación de coste del vehículo.

Los cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilos (sin contar la masa de las baterías) y cuya velocidad máxima sea inferior a 45 km/h y su potencia máxima inferior o igual a 4 kW podrán beneficiarse de ayudas que alcancen los 1.110 euros.

Dichas categorías corresponden a las L3e, L4e y L5e. Para poder beneficiarse de estas ayudas el coste de los vehículos no podrá exceder los 10.000 euros.

Asimismo, los cuadriciclos pesados cuya masa en orden de marca sea inferior o igual a 450 kilos, en caso de transporte de pasajeros, y a 600 kilos, en caso de transporte de mercancías, contarán con incentivos de hasta 1.500 euros. Dichas categorías de vehículo corresponden a la L6e y L7e. Cabe puntualizar que estas últimas categorías de vehículo no tendrán ningún tipo de limitación de coste.

Es preciso apuntar que, además de las limitaciones de coste para poder beneficiarse de las ayudas, también existen limitaciones de un vehículo por beneficiario, en el caso de los particulares, y de hasta 10 vehículos, en caso de tratarse de una empresa.