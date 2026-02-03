El Gobierno cambia las normas en 2026: hasta 4.500 euros de ayuda para los conductores de vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos viven un momento de auge. Se estima que en España las matriculaciones de coche eléctrico han subido en torno a un 8-11% en el último año.

De hecho, en 2025 se vendieron en torno al doble de coches eléctricos que hace cinco años, alcanzando los 101.600 turismos, un 77 % más que en 2024.

Por ello, con el objetivo de seguir ganando conductores, el Gobierno ha decidido lanzar el programa Auto+, con el que los compradores de vehículos eléctricos podrán conseguir ayudas de hasta 4.500 euros.

Las nuevas ayudas para compradores de vehículos eléctricos

El Gobierno ha dado un nuevo impulso a la movilidad eléctrica con el programa Auto+, un plan de ayudas que permitirá acceder a hasta 4.500 euros para la compra de turismos eléctricos y electrificados.

El objetivo de esta iniciativa es mantener vivo el estímulo a la demanda tras el fin del Plan Moves el pasado 31 de diciembre.

La iniciativa, aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y detallada por el Ministerio de Industria, contará con una dotación de 400 millones de euros con cargo a 2026 y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, a la espera de la convocatoria oficial.

El programa se dirige tanto a particulares como a autónomos y empresas, y contempla distintas fórmulas de acceso al vehículo: compra directa, leasing y renting, en este último caso reservado al ámbito profesional.

Podrán acogerse a las ayudas los vehículos electrificados: eléctricos puros, eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables.

Sin embargo, será necesario que cuenten con etiqueta CERO de la DGT y hayan sido matriculados a partir del 1 de enero de 2025, ya sea como nuevos o adquiridos a un concesionario.

Uno de los ejes del Auto+ es el control del precio para orientar las ayudas hacia modelos más accesibles.

En el caso de los turismos M1, el coste máximo sin impuestos se fija en 45.000 euros, mientras que para las motocicletas el límite es de 10.000 euros.

Mientras, las furgonetas y camiones ligeros, así como los cuadriciclos, quedan exentos de un tope de precio.

La ayuda máxima alcanza los 4.500 euros para turismos, los 5.000 euros para vehículos comerciales ligeros, los 1.500 euros para cuadriciclos y los 1.100 euros para motocicletas.

La cuantía final no será lineal, se calculará aplicando el criterio de eléctrico, económico y europeo. Los eléctricos puros podrán recibir hasta el 50% del importe máximo, frente al 25% de los híbridos enchufables.

En los turismos, el factor precio también pesa: los modelos de hasta 35.000 euros accederán a un porcentaje mayor que los de importe superior.

Además, el plan premia la fabricación europea, con un 15% adicional si el montaje se realiza en la UE y un 10% extra si parte de la batería se produce en suelo comunitario.

Asimismo, las ayudas se limitarán a un vehículo por particular y hasta diez por empresas.

El lanzamiento del Auto+ llega en un momento clave para el sector, que reclama nuevos incentivos ante el ritmo más lento de lo esperado de la electrificación en la Unión Europea.