Confirmado por la DGT: estas son las precauciones a seguir en las carreteras con nieve y lluvia durante la borrasca Kristin

Con las precipicipiaciones inundando la península la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de distintas recomendaciones antes de realizar un desplazamiento.

La primera de ellas, según informa el organismo, es dejar libre en todo momento el carril izquierdo de la vía con lo que se pueda permitir en todo momento la circulación de los vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. De la misma manera, en la medida de lo posible, poder utilizar neumáticos de invierno y cadenas, como ya se ha informado de manera obligatoria en los puertos de montaña de la Comunidad de Madrid.

A su vez, es importante como bien recalcan, la planificación de la ruta. Para garantizar la fluidez manteniendo la precaución prestando atención a las indicaciones de los paneles de mensaje variable y a los propios agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación

Para poder establecer los niveles de peligrosidad en la carretera, existe la diferenciación mediante cuatro colores dependiendo de la intensidad y la acumulación de la nieve.

El color verde muestra el comienzo de la nevada, en estos momentos, la velocidad máxima en esta circunstancia es 100 km/h en autopistas y autovías y 80 km/h en el resto. De la misma manera, queda prohibido adelantar a camiones así como circularlos en el carril izquierdo.

En segundo lugar se encuentra el peligro amarillo, cuando la calzada se encuentra parcialmente cubierta, en estas ocasiones queda prohibida la circulación de camiones articulados. Los autobuses y turismos, no deben circular los 60 km/h.

Por su parte, el color rojo, que indica que la calzada se encuentra completamente cubierta, por lo que, aparte de prohibir la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses. En estos casos las cadenas o neumáticos de invierno son obligatorios, circulando en todo momento a un máximo de 30 km/h.

Finalmente encontramos el distintivo negro, este simboliza una gran acumulación de nieve/hielo, por lo que queda prohibida la circulación y existe un alto riesgo de quedar atrapado. En este caso no se debe abandonar el vehículo a menos que exista un refugio cercano.