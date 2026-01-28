Berni, experto en coches, sobre la nieve en carretera: "Así es como puedes poner unas cadenas en solo tres pasos"

Con la borrasca Kristin atravesando la península, el frío, la lluvia y la nieve mantienen afectados a los puertos de la Comunidad de Madrid. En estas condiciones se ha declarado obligatorio el uso de cadenas en los puertos de la Comunidad de Madrid.

Aunque las máquinas quitanieves están en el terreno para permitir el flujo de vehículos, las cadenas o neumáticos siguen siendo esenciales. Muchos no conocen el procedimiento para ello, pero Bernat Escolano, experto en automoción, detalla las claves para "poner unas cadenas en tan solo tres sencillos pasos".

Las cadenas se suelen poner en las ruedas motrices; por el contrario, si el vehículo tiene tracción a las cuatro ruedas, se debe montar en las motrices y directrices.

El entendido afirma que las cadenas de tela, las cuales describe como las más económicas y sencillas de utilizar, "nos pueden salvar de más de un apuro". El primer paso, tal y como explica, es introducir la tela por la parte de arriba intentando cubrir la mayor parte de la superficie.

Y como es evidente, la parte baja del neumático no se podrá cubrir, por ello, para poder continuar se deberá desplazar el vehículo lentamente hacia atrás. Cuando se haya hecho, tan solo se debe colocar la tela por aquella parte que aún no está cubierta.

Si por el contrario usted tiene cadenas metálicas su primer paso será pasar el aro por detrás de la rueda hacia el otro lado. Una vez distribuidas se deberán unir por el anclaje que porta en la parte superior del neumático. El dibujo debe quedar centrado en el neumático cerrando los anclajes.

Para continuar, en la parte baja se debe unir al tensor y ajustándolo de manera que quede con una buena sujeción. Cuando lo hayamos hecho se debe pasar la cadena por las sujeciones laterales.

Recuerde la importancia de que el dibujo esté colocado. A modo de comprobación, se debería circular unos metros con precaución, asegurándose así de que las cadenas se encuentran colocadas correctamente.