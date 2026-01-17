Opel se marca el objetivo de elevar sus ventas un 15% en España en 2026 y prevé que una de cada cinco sean de eléctricos

Opel, la única enseña alemana del grupo Stellantis, cerró el ejercicio 2025 con un incremento en sus matriculaciones del 15,8% en el mercado español. La marca del blitz logró comercializar el año pasado un total de 38.209 turismos, vehículos comerciales e industriales.

De hecho, el alza en las ventas se debió al buen desempeño que tuvo la compañía en el segmento de vehículos comerciales, los cuales registraron un alza del 51,3% en la comparativa interanual, hasta las 7.645 unidades comercializadas, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

En el caso de los turismos, Opel logró elevar sus ventas un 3,2% en comparación con 2024, hasta alcanzar las 26.549 unidades. Una cifra que se logró gracias a la acogida en el mercado del Corsa, modelo fabricado en la planta zaragozana de Figueruelas, el cual acaparó casi dos de cada tres matriculaciones.

El crecimiento de la compañía se explica por la acogida que sus modelos han tenido en el canal de empresa, al que se destinaron 23.277 vehículos, un 50% más en la comparativa interanual.

De cara al ejercicio actual, Opel prevé mantener el crecimiento en el 15%. Y lo hará centrándose en el segmento de turismos, gracias a que será el primer año completo de comercialización del Opel Frontera.

Esto implicaría que la multinacional alemana se situase en el entorno de los 44.000 vehículos comercializados.

Cabe recordar que el sector espera que se activen las ayudas del Plan España Auto+, un programa de incentivos gubernamental de hasta 400 millones de euros para incentivar la compra de modelos electrificados.

Ya no es que se trate sólo del caso de Opel, sino que todos los fabricantes ansían la activación de estas ayudas por parte del Ejecutivo.

No obstante, Alejandro Noriega, director de Opel en España y Portugal, hizo hincapié en ello al asegurar que "esperamos que el plan se active cuanto antes y la gente también lo está esperando". El directivo reconoció que este programa de ayudas "le dará un impulso adicional" a las ventas durante este año.

Hasta un 20% de eléctricos

En lo que al coche eléctrico se refiere, Opel matriculó el año pasado en España un total de 2.451 vehículos de batería. Una cifra que, pese a suponer casi tres veces más que el año anterior, tan sólo representa el 2,2% de la cuota.

Cabe recordar que el mercado de turismos eléctricos acaparó el 8,8% de todas las ventas del mercado de turismos, lo que sitúa a Opel muy por debajo.

Dicha situación la quiere corregir la marca del blitz este año, dado que quiere que una de cada cinco ventas que realice este año en España sea de modelos completamente eléctricos. De ser así, Opel comercializaría cerca de 9.000 vehículos de batería, más de tres veces lo matriculado en 2025.

Para lograr esta cuota, Opel se apoyará en su familia SUV de eléctricos, compuesta por el Mokka, Frontera y Grandland. De hecho, el Frontera se situó el año pasado como el octavo modelo eléctrico más demandado.

Opel Mokka GSE, un modelo eléctrico con hasta 336 kilómetros de autonomía Opel

En lo que a novedades respecta, la multinacional alemana lanzará el Opel Mokka GSE, una versión deportiva completamente eléctrica cuyo precio de partida en el mercado español se sitúa en los 47.300 euros.

Este modelo incorpora una batería de 54 kWh, una potencia máxima de 281 CV y un par motor de 345 Nm, lo que le permite alcanzar los 100 km/h desde parado en 5,9 segundos. En total, el modelo ofrece una autonomía de hasta 336 kilómetros.

No será el único, puesto que también llegará el nuevo Opel Astra, modelo que cumple 35 años en 2026. La sexta generación del modelo producido enRüsselsheim (Alemania) contará con una gama multienergía en el que las versiones eléctricas alcanzarán los 454 kilómetros de autonomía.