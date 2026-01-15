Las ventas de coches en EEUU crecen un 2% por el efecto arancel y las importaciones sólo se reducen en 10.000 unidades

Estados Unidos, el segundo mercado automovilístico más grande del mundo, logró cerrar el pasado año con un incremento de las ventas de vehículos. Y no parecía una tarea fácil, debido a las continuas convulsiones a las que se enfrentó el mercado norteamericano durante 2025.

El mercado registró un crecimiento del 2,4%, hasta alcanzar los 16,2 millones de vehículos comercializados, cifra en la que coinciden tanto la patronal de fabricantes (Alliance for Automotive Innovation) como la de concesionarios (NADA). Ahora bien, el desempeño del sector del automóvil a lo largo del año se ha visto salpicado por diversas medidas provocadas por la Administración Trump.

El ejercicio dio comienzo con el anuncio de imposición de aranceles a las importaciones de vehículos. Una medida que se terminó de refrendar en abril. Lo cierto es que el mercado logró crecer en comparación con 2024.

En el primer trimestre del año se matricularon 3,91 millones de vehículos, lo que supuso un 4,1% más en comparación con el primer trimestre de 2024. Especialmente significativo fue el incremento registrado en marzo, mes previo a la entrada en vigor de los aranceles, cuando se comercializaron 1,58 millones de turismos, un 10,7% más frente al mismo mes del ejercicio anterior.

Esta situación se explica por la premura de los clientes a la hora de adquirir un vehículo antes de que se viese gravado por el alza arancelaria.

Este fuerte incremento registrado en marzo tuvo continuidad en abril, cuando se matricularon 1,46 millones de turismos, un 6,8% más frente al mismo mes de 2024.

No fue hasta mayo cuando el mercado estadounidense registró su primer descenso en ventas en 2025. Durante ese mes se comercializaron 1,46 millones de vehículos, un 1,3% menos en la comparativa interanual.

El descenso se mantuvo en junio, con un 4,2% menos de ventas y 1,25 millones de matriculaciones. Con todo, las ventas en el segundo trimestre del año registraron un alza del 2,9% frente al mismo periodo del año anterior y un total de 4,18 millones de turismos vendidos.

En el tercer trimestre, las matriculaciones continuaron con el incremento en las ventas. Una situación que se explica por el fin de los créditos fiscales a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. Así, al igual que sucedió en el primer trimestre, las matriculaciones se elevaron ante el temor de los clientes a no poder beneficiarse de estas ayudas.

De esta manera, entre julio y septiembre se vendieron 4,07 millones de unidades, un 5,5% más en tasa interanual.

Sin embargo, en el último trimestre del año, en el cual no había ningún tipo de incentivo, el mercado se contrajo un 4%, hasta superar la barrera de los 4 millones de turismos vendidos.

Caen las importaciones

Debido a estos aranceles, las importaciones de vehículos registraron un pequeño descenso en comparación con 2024. Según datos de la NADA, las compras de vehículos importados a Estados Unidos registraron un descenso del 0,5% frente al año anterior, hasta las 3,65 millones de unidades, es decir, cerca de 10.000 unidades menos.

Si bien esta caída es pequeña, el agujero hecho en las cuentas de los fabricantes automovilísticos es importante. Estas medidas proteccionistas supusieron a los consorcios importantes inversiones en territorio estadounidense con el fin de evitar los aranceles.

Asimismo, las ventas de vehículos producidos en Estados Unidos aumentaron un 3% el año pasado, hasta alcanzar los 12,5 millones de vehículos.

En el caso de la producción, esta se redujo un 3,9% en la comparativa interanual, hasta el entorno de los 15,3 millones de vehículos fabricados.

General Motors, rey del mercado

Por grupos, General Motors fue el líder del mercado con un total de 2,85 millones de unidades comercializadas, un 5,5% más en comparación con 2024.

Toyota Motor North America, la división estadounidense del mayor fabricante y vendedor de vehículos del mundo, vendió el año pasado 2,51 millones de unidades, lo que se tradujo en un alza del 8% en la comparativa interanual gracias a su apuesta por los motores híbridos.

El podio lo completó Ford. El grupo del óvalo vendió el año pasado en su mercado doméstico 2,20 millones de unidades, un 6% más que el año anterior. De hecho, Ford se ha visto obligada a dar marcha atrás en su estrategia de vehículos eléctricos. El año pasado las ventas de modelos eléctricos de Ford en Estados Unidos cayeron un 14,1%, hasta las 84.113 unidades.

El grupo Hyundai, que a lo largo del año pasado elevó sus inversiones en el país hasta 2028, también registró incrementos en las ventas, tanto de su marca homónima como de Kia. Las ventas de Hyundai alcanzaron los 901.686 vehículos, un 8% más que el año anterior y el tercer récord consecutivo de la marca surcoreana. Kia elevó sus matriculaciones un 7%, hasta alcanzar las 852.155 unidades comercializadas.

Domina la combustión

En lo que a tipo de tecnología se refiere, el mercado estadounidense se sitúa en una órbita completamente distinta a la de China y Europa.

El segundo mercado más grande del mundo se caracteriza por una presencia dominante de las tecnologías de combustión interna. Tanto, que el 78% de las ventas realizadas el año pasado fueron con esta propulsión. De hecho, esta tecnología apenas pierde dos puntos porcentuales de cuota frente al año anterior.

Los eléctricos también recortaron su participación en el mercado. Concretamente una décima, hasta situarla en el 7,7%. Lo mismo sucedió con los modelos híbridos enchufables, los cuales recortaron su participación en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 1,6%.

Al igual que sucede en Europa, los modelos híbridos no enchufables van ganando terreno año a año. En 2025 se incrementó en 2,6 puntos, hasta el 12,7%. La principal diferencia entre el Viejo Continente y Estados Unidos es que la tecnología híbrida en Europa copa el 34,6% de las ventas.

Previsiones a la baja

De cara a 2026, todas las previsiones indican que el mercado norteamericano sufrirá una contracción, tanto en la demanda como en la oferta.

En el caso de la demanda, se estima que el mercado se situará entre los 15,8 y 16 millones de vehículos, lo que supondría un descenso de entre el 2,4% y el 1,2%. De hecho, también se espera una caída del 15% en las ventas de modelos eléctricos, hasta situarlas en los 1,1 millones de unidades.

De esta manera, el Make America Great Again del que tanta gala hace el presidente estadounidense tendrá que esperar. No es de extrañar si se tiene en cuenta la cantidad de tiempo que se requiere a la hora de mover toda la cadena de producción.