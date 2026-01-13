La producción española del Grupo VW cae un 8% en 2025 por la adaptación de las plantas de Martorell y Landaben

El Grupo Volkswagen afrontó el año pasado un ejercicio de transición en España. La producción del gigante alemán del automóvil en el mercado patrio sufrió un retroceso del 8% en comparación con 2024, hasta alcanzar los 695.572 vehículos producidos.

El consorcio automovilístico alemán tiene en España dos plantas: Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona). En ellas produce los Seat Ibiza, Seat Arona, Seat León, Cupra León, Cupra Formentor y Audi A1, en la fábrica de Martorell, mientras que en la de Landaben se produjeron el año pasado los Volkswagen Taigo y Volkswagen T-Cross.

En total, ocho vehículos, uno menos que en 2024 debido al cese en la producción del Volkswagen Polo. De hecho, para este año está previsto que se deje de fabricar el Audi A1 en Martorell. Ahora bien, ambas plantas se preparan para acoger la producción de cuatro nuevos modelos eléctricos: dos en Barcelona y otros dos en Pamplona. Una situación que explica el descenso productivo registrado el año pasado.

Así, cuando acabe el presente ejercicio, el Grupo Volkswagen fabricará en España un total de 11 vehículos. Pero también pondrá en marcha la gigafactoría de Sagunto (Valencia), la cual está previsto que inicie sus operaciones a finales de año.

Debido a la transformación que sufren ambas instalaciones, tanto la producción de Seat y Cupra como la de Volkswagen experimentaron descensos en la fabricación. Eso sí, fue más pronunciado en la planta navarra que en la catalana.

La factoría de Volkswagen Navarra produjo el año pasado un total de 225.225 vehículos, lo que supuso una caída del 18% frente a 2024. Conviene recordar que el año pasado la planta pamplonesa contó con dos modelos y no con tres como sucedió el año anterior.

Ahora bien, dicha producción se ajustó a las previsiones que tenía la compañía, dado que estimaba fabricar entre 220.000 y 230.000 unidades.

Línea de montaje en la planta de Volkswagen Navarra Volkswagen

Por modelos: 133.838 coches fueron Volkswagen T-Cross, un 3,1% menos en la comparativa interanual; otros 91.186 correspondieron al Volkswagen Taigo, un 8,3% menos; así como 201 preseries del Škoda Epiq y del Volkswagen ID. Cross, los dos modelos eléctricos que empezará a ensamblar la factoría navarra este año.

Entre los 38 mercados a los que se enviaron los modelos fabricados en la planta de Landaben, Alemania fue el líder, con el 18,9% de cuota. Le siguieron Turquía (15,1%), Italia (11,5%), España (11,3%) y Francia (8,1%).

Con todo, Volkswagen Navarra fue el año pasado la quinta fábrica mundial -en 2024 fue cuarta- por volumen de producción de las 16 con las que cuenta la marca alemana. Por delante de la planta de Landaben se situaron Wolfsburgo, cuna de la enseña del 'coche del pueblo', Bratislava (Eslovaquia), Puebla (México) y Palmela (Portugal).

De hecho, esos 225.225 vehículos fabricados el año pasado en Volkswagen Navarra supusieron el 7,5% de todos los coches producidos en las fábricas de la marca alemana en todo el mundo.

Seat resiste a la transformación

La factoría de Seat en Martorell, por su parte, resistió mejor a la transformación que el grupo lleva a cabo. El año pasado de las líneas de Martorell salieron 470.347 vehículos, lo que supuso un 2,2% menos que en 2024. Una situación que se explica por la fuerte demanda de Cupra en el Viejo Continente.

Cabe puntualizar que los dos mejores ejercicios productivos de la fábrica catalana fueron en el año 2000, cuando se fabricaron 516.646 vehículos, y en 2019, cuando de las líneas salieron 500.005 unidades.

A lo largo de este año se incorporarán dos nuevos modelos eléctricos de dos marcas distintas; uno de la marca Cupra (Raval); y otro de la firma Volkswagen (ID. Polo). Ambos, junto con los Škoda Epiq y Volkswagen ID. Cross, conformarán la gama eléctrica urbana del Grupo Volkswagen, la cual se producirá íntegramente en España.

Así las cosas, Seat acaparó el año pasado el 67,6% de la producción que realizó el Grupo Volkswagen en España. La cuota de fabricación de Volkswagen Navarra el año pasado fue la más baja registrada en los últimos trece años, con el 32,4% de los vehículos.

Previsiones

De cara al presente ejercicio, Volkswagen Navarra estima que la producción se situará en los 256.000 vehículos, lo que equivale a un alza del 13,6% frente a 2025.

Seat, por su parte, prevé que la producción a lo largo de 2026 se situará en los 488.000 vehículos, según datos aportados por la marca a Efe. Esto supondría elevar la fabricación un 3,7% frente a los registros de 2025.

De esta manera, la previsión de producción de vehículos por parte del Grupo Volkswagen en España contempla un incremento cercano al 7%, hasta alcanzar los 744.000 vehículos.