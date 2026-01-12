Bruselas tiende la mano a Pekín: propone un precio mínimo para las importaciones de coches eléctricos y evitar los aranceles

La Comisión Europea ofrece a China una alternativa para evitar los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos del gigante asiático.

Según una guía publicada por Bruselas, los exportadores chinos tendrán que comprometerse con un precio mínimo con el fin de eliminar los efectos perjudiciales de las subvenciones y proporcionar un efecto equivalente a los aranceles.

Cabe recordar que la Comisión Europea impuso aranceles definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos chinos a finales de 2024. Unos derechos compensatorios que están comprendidos entre el 7,8%, que se le aplica a los modelos de Tesla fabricados en Shanghái, y el 35,3%.

Dichos aranceles adicionales se impusieron después de que una investigación descubriera que los fabricantes chinos se habían beneficiado injustamente de los subsidios recibidos en el país.

En el documento publicado por la Comisión Europea se recoge que los exportadores de vehículos eléctricos deberán incluir el precio mínimo de importación, los canales de venta, la compensación cruzada, así como las futuras inversiones en territorio comunitario.

El documento "tiene como objetivo proporcionar orientación a los exportadores chinos que puedan estar considerando presentar ofertas de compromiso de precios" para vehículos eléctricos "actualmente sujetos a derechos compensatorios", dijo el portavoz comercial de la UE, Olof Gill.

El Ministerio de Comercio chino reconoció en un comunicado que "esto contribuye no sólo a garantizar el sano desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también a salvaguardar el comercio internacional basado en normas".

La Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea afirmó que la medida es un "resultado positivo" que ha permitido un "aterrizaje suave" en el caso de los aranceles a los vehículos eléctricos.

La Cámara considera que "este resultado constructivo impulsará significativamente la confianza del mercado, creará un entorno más estable y predecible para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y las empresas de la cadena de suministro relacionadas que operan en Europa, y promoverá una cooperación más profunda entre China y la UE en el desarrollo de mercados, la innovación tecnológica y otras áreas".

Es necesario tener presente que tras la imposición de tasas adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos Pekín impuso represalias. Unas represalias que iban dirigidas al sector lácteo, al de la carne de cerdo y al brandy.

Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, señaló el pasado 6 de enero que "desde la imposición de medidas provisionales en julio de 2024 y los doce meses inmediatamente anteriores (de julio de 2023 a junio de 2024) se muestra una disminución de las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China de aproximadamente el 15%".

Pero es que también estos aranceles han impactado con fuerza en las cuentas de resultados de fabricantes europeos.

Es lo que ha sucedido con las cuentas de Seat, perteneciente al Grupo Volkswagen. Todo ello debido a que la producción del Cupra Tavascan se realiza en China.

En total, las tasas adicionales a las importaciones de este modelo alcanzan el 30,7%. Un arancel que provocó que Seat tuviese unas pérdidas operativas de 22 millones de euros en el tercer trimestre del año.

Hace ahora un mes, Markus Haupt, presidente de Seat y Cupra, reconoció en un encuentro con los medios que confiaba en que Bruselas eliminaría los aranceles a las importaciones del Cupra Tavascan.