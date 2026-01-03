Las ventas de coches en España no logran recuperar los niveles previos a la pandemia pese al tirón de los vehículos híbridos

El mercado automovilístico español logró elevar las ventas de vehículos un 12,9% el año pasado, hasta las 1.148.650 unidades. Un incremento que se explica por la puesta en marcha de los planes de renovación del parque, el plan Reinicia Auto+ y el plan Moves 3.

Sin embargo, pese a este buen comportamiento, los datos de matriculaciones aún no han conseguido igualarse a los de 2019. Concretamente, los registros de 2025 aún son un 8,7% inferiores a los del ejercicio previo a la pandemia de la Covid, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Precisamente gracias a los programas de ayuda el panorama automovilístico español empieza a cambiar. Si hasta hace no mucho la mayoría de las compras las acaparaban los modelos diésel, ahora las motorizaciones híbridas, es decir, aquellas que se benefician de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (sin contar el gas), son las que dominan el mercado.

Durante el año pasado se matricularon en España un total de 482.880 vehículos híbridos, lo que equivale a un incremento del 23,1% en la comparativa interanual.

Esto supone que el 42% de los turismos comercializados en España el año pasado incorporaban esta tecnología, lo que equivale a 3,5 puntos porcentuales más que en 2024.

Por poner las cifras en contexto, en 2019 el peso de los turismos híbridos se situaba en el 8,6% del total.

Además, las compras de modelos de gasolina y diésel no dejan de caer año tras año. En el caso de la gasolina, las ventas en España se redujeron un 16%, hasta las 318.210 unidades, mientras que las de gasóleo retrocedieron un 35%, hasta los 62.669 vehículos. De hecho, la tecnología diésel es la menos demandada por los clientes.

Pero los planes de ayuda también sirvieron para incrementar el peso de las ventas de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).

Asimismo, las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en 2025 se situaron en los 103 gramos por kilómetro recorrido, lo que supone un 10,8% menos en la comparativa interanual.

Un 95% más de electrificados

Las matriculaciones de modelos electrificados registraron un importante avance del 94,6% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 225.616 unidades. Y los incrementos se produjeron tanto en las ventas de modelos completamente eléctricos, como en la de híbridos enchufables.

Concretamente, las ventas de turismos híbridos enchufables más que se duplicaron frente a 2024. Así, el año pasado se matricularon en España 123.989 modelos de este tipo de vehículos, lo que equivale a una cuota de mercado del 10,8%, cinco puntos porcentuales más frente al ejercicio anterior.

Las matriculaciones de modelos completamente eléctricos registraron un alza del 77,1%, hasta las 101.627 unidades. Así las cosas, el objetivo que se puso la industria de matricular más de 100.000 unidades completamente eléctricas se cumplió.

En lo que a cuota se refiere, los eléctricos representan el 8,8% de las ventas, lo que supone 3,2 puntos porcentuales más que en 2024. Sumando los híbridos enchufables, el peso de los modelos electrificados en el mercado español se situó al cierre de 2025 en el 19,6%, lo que supone 8,2 puntos porcentuales más que el ejercicio anterior.

Tesla recorta las ventas un 4%

Tesla, líder del mercado español en las ventas de vehículos eléctricos, cerró 2025 con un descenso de sus entregas. Se trata de la tercera caída anual en matriculaciones de la compañía desde que inició operaciones en España, a finales de 2016, tras las vividas en 2018 y 2020.

El año pasado la compañía de Elon Musk comercializó en España un total de 16.005 unidades, lo que supuso una bajada del 4% frente a los registros de 2024.

Durante el ejercicio 2025, un cúmulo de circunstancias llevaron a la firma norteamericana a registrar su segundo año consecutivo de descensos en las ventas a nivel global. Una situación que también se ha dejado notar en el mercado patrio.

Ya no sólo es que Tesla iniciase el ejercicio con una profunda renovación de sus modelos, sino que su fundador y consejero delegado tampoco ayudó a impulsar las ventas. Más bien lo contrario. Todo ello debido a sus alharacas, así como a un desempeño en la Administración Trump.

Previsiones al alza

Las patronales del sector prevén que se continúe con la senda alcista a lo largo de 2026. Desde la patronal de fabricantes esperan "que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia". Por recordar las cifras, en 2019 se comercializaron en España un total de 1.258.260 turismos.

Asimismo, tanto la patronal de concesionarios como la de los distribuidores oficiales e independientes demandan la puesta en marcha del plan España Auto+ 2030 y del plan nacional de renovación del parque recogido en la Ley de Movilidad Sostenible.

En ese caso, Faconauto prevé que el mercado nacional cierre 2026 con entre 1.250.000 y 1.300.000 turismos matriculados. Cabe recordar que la patronal de los concesionarios estima que una de cada tres ventas a lo largo de este año corresponderán a modelos electrificados.

Ganvam, por su parte, considera que la electrificación "se acercará a una cuota del 30% en 2026".

Con todo, y teniendo en cuenta las previsiones de venta de modelos electrificados, los modelos híbridos seguirán siendo la opción preferida por los clientes en el mercado español.