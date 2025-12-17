El director general de la DGT, Pere Navarro, alto y claro sobre las sanciones por la baliza V-16: "La policía es flexible, razonable"

El director general de la DGT, Pere Navarro, disipó todas las dudas existentes sobre la nueva baliza V-16, la cual debe empezar a usarse con la llegada de 2026.

Su intervención aclara cuál será la postura de la Dirección General de Tráfico frente a las sanciones una vez que el dispositivo pase a ser un elemento obligatorio en todos los vehículos.

¿La policía pondrá multas inmediatas al hacerse obligatoria la señal?

Aunque la normativa entra en vigor el 1 de enero de 2026 y el responsable de la DGT confirmó que pese a que "no habrá ninguna prórroga", la aplicación de castigos económicos no será automática desde el primer día.

Tal como explicó Navarro en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, la policía actuará "como siempre" al principio, ya que cuando "hay alguna novedad es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar".

El objetivo principal del cambio radica en la seguridad y en la sustitución de los triángulos. Si bien llevar ambos sistemas "no está prohibido" y "no le van a sancionar" por usar ambos a la vez, Pere Navarro remarcó que "lo único obligatorio es la V-16". Un dispositivo que resulta "mucho más seguro", pues evita que los ocupantes deban bajar al asfalto.

El dilema de la privacidad de datos y la cobertura en carreteras de España

Otra inquietud habitual entre los usuarios gira en torno al tratamiento de la información personal por la conexión con la nube. Desde la DGT aseguran tener "ningún interés" en datos privados como la matrícula o el modelo del coche, pues la entidad "no guarda datos". La función exclusiva del sistema consiste en avisar la ubicación de un vehículo con incidencias.

El dispositivo cuenta con "una luz que se ve a un kilómetro de distancia" y conectividad directa con DGT 3.0.

Asimismo, habló sobre su polémico uso en túneles, ya que son lugares con señal deficiente. Ante esto, el director general de la DGT afirmó que las administraciones trabajarán para ampliar la señal en aquellos donde aún no existe.

Pere Navarro también recordó que, bajo el Convenio de Viena, la baliza V-16 "jurídicamente tiene cobertura" en otros países y permite la circulación legal en el extranjero.