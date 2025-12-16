Los 3 trucos que recomienda la DGT para eliminar el hielo del parabrisas sin dañarlo

Los trucos de la DGT para remover el hielo del parabrisas Freepik

El invierno trae heladas nocturnas que cubren los parabrisas de los coches con hielo y dificultan la visibilidad al conducir en áreas urbanas y carreteras.

Ante esto, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda 3 trucos sencillos para eliminar el hielo del parabrisas sin dañarlo, ya que métodos incorrectos podrían provocar rayones o grietas.

Eliminar el hielo de forma eficaz sin dañar el cristal

La DGT alerta sobre los riesgos de retirar el hielo de manera inadecuada y muchos conductores optan por soluciones caseras que agravan el problema en lugar de resolverlo. Estos 3 trucos que recomienda la DGT para eliminar el hielo del parabrisas sin dañarlo priorizan la seguridad y la durabilidad del vehículo.

Usar la calefacción del coche.

Aplicar alcohol en el parabrisas.

Activar los limpiaparabrisas con líquido anticongelante.

Los conductores en España enfrentan inviernos con temperaturas bajo cero que congelan los parabrisas durante la noche. Por ello, la DGT enfatiza en estos métodos que protegen el cristal y aceleran el proceso de quitar el hielo para una buena visibilidad.

Usar la calefacción del coche para descongelar el parabrisas

La DGT sugiere encender el motor y activar la calefacción con el ventilador a máxima potencia, dirigiendo el aire caliente directamente al parabrisas para derretir el hielo de forma gradual.

Este método previene grietas por cambios térmicos bruscos y resulta efectivo en mañanas frías, siempre que se evite esperar a que el motor caliente antes de usarlo.

Aplicar alcohol para disolver el hielo rápidamente

Rocía el parabrisas con alcohol, ya que su punto de congelación bajo disuelve capas finas de hielo sin esfuerzo, según indica la DGT para casos leves. Si el hielo persiste en grosor, combina con una rasqueta suave, pero evita verter alcohol en el depósito del limpiaparabrisas para no dañar el sistema interno del coche.

Activar los limpiaparabrisas con líquido anticongelante

Una vez despegadas las escobillas del cristal, la DGT aconseja pulsar los limpiaparabrisas junto al dosificador de líquido anticongelante para pulir el parabrisas y eliminar residuos de hielo restantes.

Este paso final asegura una visibilidad óptima sin rayones, siempre que el depósito contenga producto adecuado para temperaturas bajas en España.