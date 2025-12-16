Un SUV con etiqueta ECO y consumo contenido que debería venderse solo, pero hay un problema que lo complica

El Honda ZR-V es un SUV híbrido con etiqueta ECO, un modelo que encaja perfectamente en el segmento medio. El problema llega cuando se analiza el conjunto completo y se entiende por qué no termina de despegar en ventas.

Un híbrido equilibrado que juega en la liga del RAV4

El Honda ZR-V se sitúa como uno de los competidores más directos del Toyota RAV4 por tamaño, planteamiento y tecnología. Con 4,56 metros de largo, se mueve de lleno en el terreno de los SUV familiares, con una estética discreta pero cuidada y un enfoque claramente práctico tanto para el día a día como para viajes largos.

Según los expertos de Diario Motor, bajo el capó combina un motor de gasolina atmosférico de 2.0 litros con un sistema eléctrico para ofrecer una potencia conjunta de 184 CV y un par máximo de 315 Nm. T

Consumo realista y etiqueta ECO como gran argumento

Uno de los puntos fuertes del ZR-V está en su eficiencia. En condiciones reales, es sencillo moverse en torno a los 6 l/100 km en un uso mixto, una cifra muy cercana a la homologada de 5,7 l/100 km. En ciudad, donde el sistema híbrido saca más partido al motor eléctrico, el consumo puede bajar hasta el entorno de los 5 litros.

Este comportamiento le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja clave para circular por zonas restringidas y reducir costes en el uso diario.

Cómo se comporta en carretera y ciudad

Más allá de los números, el ZR-V destaca por su dinámica. A pesar de su altura y enfoque familiar, transmite una sensación muy cercana a la de un turismo, con un chasis preciso y una dirección rápida y bien comunicada. Los balanceos están bien controlados y el paso por curva resulta más ágil de lo que se espera en un SUV de este tamaño.

La suspensión apuesta por el equilibrio: es algo más blanda que la de un compacto como el Civic, pero sin perder estabilidad ni generar movimientos incómodos. Esto se traduce en un coche cómodo para el día a día, agradable en trayectos largos y suficientemente ágil cuando la carretera se retuerce, siempre con los 184 CV empujando con solvencia.

El factor que frena sus ventas

Con todos estos argumentos, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se ve más en la calle? La respuesta está en el precio. El Honda ZR-V arranca en 38.750 euros, una cifra elevada para el segmento y que lo coloca en una posición complicada frente a rivales más conocidos o con una percepción de valor más asentada.

La marca ofrece fórmulas de financiación, como un plan multiopción que permite acceder al modelo por 225 euros al mes, pero el desembolso inicial sigue siendo el principal obstáculo.