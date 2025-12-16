Esta podría ser la primera moto voladora: Para usarla no se necesita licencia, pero sí unos cuantos miles de euros

La impactante moto voladora que saldrá al mercado en 2026. Instagram @leoflightcorp

La compañía LEO Flight presenta el LEO Solo, un eVTOL personal diseñado para revolucionar la movilidad aérea. Este tipo de vehículos (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical) utilizan propulsión limpia para elevarse sin necesidad de pistas, lo que facilita una nueva era de transporte urbano.

La LEO Solo es una innovadora moto voladora que utiliza 48 ventiladores eléctricos ductados sin hélices expuestas. Además, sorprendentemente, puede operarse sin necesidad de licencia para operar bajo la norma FAA Part 103.

Sin embargo, esta joya tecnológica exclusiva se consigue por miles de euros.

Principales características de la moto voladora LEO Solo

Según compartió el sitio de Autobild, esta configuración de la moto voladora LEO Solo asegura estabilidad en vuelos bajos y reduce el ruido a unos 80 decibelios, comparable a un aspirador potente o a una autopista con tráfico.

Las características principales de la moto voladora LEO Solo incluyen:

Diseño compacto de 2 x 2 metros que cabe en un garaje estándar.

Altitud limitada electrónicamente a 4,5 metros para mayor control.

Batería de estado sólido que almacena más energía con menos peso

Mayor vida útil y recarga rápida.

Alcanza los 100 km/h

Recorre distancias por 10 a 15 minutos.

Este vehículo monoplaza prioriza la accesibilidad recreativa, con controles simples que facilitan su uso sin formación extensa. La ausencia de propulsores expuestos minimiza peligros para el entorno y mejora la experiencia en entornos urbanos.

Su estructura ligera soporta condiciones variadas, mientras que la limitación electrónica en altitud y velocidad refuerza la seguridad durante operaciones recreativas en espacios abiertos.

Costo y disponibilidad en el mercado de la moto voladora

El precio base del LEO Solo es de unos 99.900 dólares, lo que equivale a unos 85.000 euros al tipo de cambio actual. Este importe lo posiciona como un producto premium, pero accesible en comparación con otros eVTOL.

Las reservas exigen un depósito de 999 dólares reembolsable, equivalente a unos 850 euros, que garantiza prioridad en la lista de espera.

La producción inicia a finales de 2025, con entregas previstas para 2026 según los anuncios recientes de la empresa. Este cronograma depende de certificaciones finales y avances en componentes como la batería, pero permite anticipar unidades para clientes tempranos en el próximo año.