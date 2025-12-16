Juanjo, experto en seguridad vial, alto y claro sobre la baliza V16: “El triángulo tiene mayor eficacia psicológica”

El debate sobre la obligatoriedad de la baliza V16 y la eliminación de los triángulos de emergencia sigue sumando voces críticas en el ámbito de la seguridad vial. En uno de sus últimos vídeos, Juan Francisco Calero abordó esta cuestión y recuperó los argumentos de distintos expertos que cuestionaron la eficacia real del nuevo dispositivo frente al sistema tradicional.

El triángulo como elemento de alerta anticipada

Durante el vídeo, Calero citó y parafraseó las reflexiones de Juanjo Alba, ingeniero industrial y experto en seguridad vial, quien se posicionó de forma crítica contra la baliza V16. Según explicó el divulgador, Alba consideró que el triángulo de emergencia cuenta con una mayor eficacia psicológica a la hora de alertar a los conductores de una situación anómala en la carretera.

Calero señaló que, de acuerdo con Alba, el triángulo actúa como un elemento de anticipación visual, ya que avisa al conductor antes de llegar al punto de peligro. Esa capacidad de generar alerta previa obliga a aumentar la atención y preparar al usuario de la vía para un posible obstáculo, algo que no ocurre del mismo modo con una luz colocada sobre el vehículo detenido.

El experto también sostuvo que el triángulo resulta visible en la mayoría de situaciones, salvo en condiciones extremas como la niebla, y que en esos casos la baliza tampoco ofrece una mejora significativa. En ese sentido, Alba defendió que eliminar el triángulo supone perder un elemento de advertencia clave en términos de percepción y comportamiento del conductor.

Las críticas de Juan Francisco Calero al uso de la baliza V16

Más allá de estas reflexiones, Calero amplió el análisis y criticó que la baliza V16 no aporte una mejora clara en visibilidad en cambios de rasante o curvas cerradas, ni funcione como un aviso anticipado suficiente. A su juicio, la señal luminosa se detecta cuando el conductor ya se encuentra prácticamente encima del vehículo detenido.

El divulgador también cuestionó que la baliza pueda sustituir al triángulo como único sistema de señalización, ya que su capacidad lumínica disminuye con el tiempo de uso y su colocación no resulta sencilla en todos los tipos de vehículos. Además, advirtió de que eliminar la señalización previa puede generar nuevos riesgos en lugar de reducirlos.

Por último, Calero abordó el argumento de la conectividad digital de la baliza, señalando que su utilidad real es limitada debido al bajo número de coches con navegación conectada y a la prohibición del uso del teléfono móvil durante la conducción. En ese contexto, concluyó que la seguridad vial no depende únicamente de dispositivos, sino de una combinación de señalización eficaz, anticipación y mantenimiento adecuado de los vehículos.