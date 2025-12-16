Un joven empresario, sobre cuál es el coche que más dinero le ha dejado en su negocio: "Fueron más de 25.000 euros"

Un joven empresario cuenta su top 3 de coches que más dinero le han dejado Freepik

En el negocio de la compraventa de coches, no siempre los mayores beneficios llegan de los modelos más baratos ni de las operaciones más rápidas. Álvaro, joven empresario al frente de Scuderia Viondi, lo explica sin rodeos tras compartir en redes sociales cuáles han sido los vehículos que más dinero le han dejado en el último año.

El coche que más rentabilidad le ha dado

En lo más alto de su lista aparece un modelo muy concreto y de alto nivel. Álvaro no duda al señalarlo: “Fueron más de 25.000 euros”. Se trata de un Audi RS 6 del año 2022, con apenas 20.000 kilómetros, una operación que exigió una inversión mucho mayor que las demás, pero que terminó siendo la más rentable con diferencia.

Según explica, este tipo de coches no se mueve con tanta rapidez como otros, pero cuando encaja con el comprador adecuado, el margen compensa la espera.

No todo pasa por comprar coches caros

Antes de llegar a ese primer puesto, el empresario menciona otros ejemplos que ayudan a entender su estrategia. Entre ellos, un SEAT León FR diésel de 2022, que dejó más de 7.000 euros de beneficio, y un Maserati Levante de gasolina, con una ganancia superior a los 6.000 euros, además de otro vehículo entregado como parte de la operación.

Para Álvaro, estos casos demuestran que no es imprescindible centrarse en coches de 30.000, 40.000 o 50.000 euros para obtener buenos resultados, sino saber elegir bien cada unidad.

💸 Top 3 coches que más dinero han dejado este año. No hace falta comprar coches de 40 o 50 mil euros para ganar bien. A veces, saber qué comprar marca más la diferencia que cuánto inviertes. Desde modelos "normales" con márgenes muy serios hasta auténticos pepinos que dejan beneficios de cinco cifras. Distintas estrategias, mismo objetivo: rentabilidad 🚗📈

Saber qué comprar, la clave del negocio

El mensaje que repite es claro: el margen no depende solo del precio del coche, tiene que ver también con el conocimiento del mercado. Analizar la demanda, el estado del vehículo y el perfil del cliente resulta decisivo antes de dar el siguiente paso.