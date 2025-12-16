Jaime Pla, analista económico, sobre el perturbador dato económico que todos ignoran sobre las balizas V-16: "Nos costará..."

La sustitución de los triángulos de emergencia por las nuevas balizas V-16 no para de generar controversia en España.

Aunque la seguridad vial motiva principalmente este cambio normativo, el analista económico Jaime Pla expuso recientemente un dato económico clave que muchos ignoran sobre la implementación obligatoria de las balizas V-16.

El coste real de las balizas V-16

Jaime Pla desglosó las cifras reales del coste para los ciudadanos mediante un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @soupmobile. La respuesta fue contundente, ya que el cambio afecta a un parque de 28 millones de vehículos.

Con un precio medio de 40 euros por dispositivo, los españoles invertirán 1.120 millones de euros. El experto señala también que mantenerlos operativos hasta el año 2038 supondrá otros 560 millones de euros en baterías de litio debido a la caducidad de las pilas.

Las cuentas públicas también juegan un papel importante en los cálculos, ya que la DGT pagó 4 millones de euros por la nube que conecta las luces, pero Hacienda ingresará más de 235 millones de euros solo con la recaudación del IVA de estas compras.

El ahorro millonario para la DGT

La modificación de los triángulos de emergencia responde a un cálculo de riesgo. Salir del vehículo para colocar los viejos triángulos aumenta por cuatro las probabilidades de sufrir un accidente y esta maniobra costó la vida a más de 100 personas en los últimos cinco años.

El Estado valora el coste social de cada vida perdida en 2 millones de euros. Por tanto, si el uso de la baliza evita estas tragedias en la carretera, el ahorro económico para el país superará los 2.000 millones de euros en la próxima década.

La tensión del mercado ante la demanda del litio

Más allá de las cifras que expone Jaime Pla, existe un desafío logístico que no pasa desapercibido en el sector. La dependencia de las baterías de litio llega en un contexto global donde este material sufre una demanda feroz.

Equipar a todo el parque automotor de España genera una presión extra sobre la cadena de suministro. No se trata solo del desembolso de 560 millones de euros en recambios, sino de garantizar la disponibilidad física de estos componentes en un mercado fluctuante.

De este modo, la escasez de materias primas podría encarecer aún más la factura final que pagará el usuario.