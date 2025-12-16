Jacinto, experto en camiones, sobre qué modelos son más confiables, cuáles fallan más y cuál comprar para empezar

Jacinto reveló que de un presupuesto de entre 35.000 a 40.000 euros, elegiría un Volvo.

Jacinto Copete, conocido en redes sociales como Takumisan y propietario de su propio taller especializado en camiones, habló con total claridad sobre la fiabilidad de las principales marcas del mercado. En una entrevista para el canal de YouTube LaurGarage, el mecánico compartió su experiencia directa con distintos modelos, ofreciendo una referencia práctica para quienes están pensando en iniciarse en el transporte profesional por carretera.

Los camiones que más y menos problemas dan, según Jacinto

Desde su posición en el taller, Jacinto dejó claro que su análisis no se basa en teorías ni en fichas técnicas, sino en lo que ve a diario pasar por sus instalaciones, un punto de vista especialmente relevante para conductores que buscan minimizar averías y costes inesperados.

Cuando fue preguntado por el camión que más se “rompe”, Jacinto no dudó en señalar al MAN TGX, tanto en versiones Euro 5 como Euro 6. Según explicó, es un modelo que llega con frecuencia al taller, lo que lo sitúa, desde su experiencia profesional, entre los más problemáticos en términos de fiabilidad mecánica.

Qué camión comprar si estás empezando en el sector

En el extremo opuesto, el experto destacó a Volvo como la marca que menos averías presenta. De acuerdo con su criterio, estos camiones muestran una mayor robustez y una menor incidencia de fallos, lo que los convierte en una opción más segura para quienes buscan estabilidad y menos paradas imprevistas.

Pensando específicamente en quienes dan sus primeros pasos en el sector y cuentan con un presupuesto aproximado de entre 35.000 y 40.000 euros, Jacinto volvió a recomendar Volvo como la opción más sensata.

En concreto, señaló dos rangos claros: modelos anteriores a 2013 y unidades a partir de 2018, que suelen encajar mejor en ese margen de precio.