Máximo, experto en coches, sobre 3 averías que pueden costarte hasta 15.000 euros y cómo evitarlas

En el mantenimiento del coche hay fallos que pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Y algunos pueden traducirse en reparaciones de miles de euros si no se atienden a tiempo.

La correa de distribución bañado en aceite: la avería más temida

El experto en automoción Máximo explicó que una de las averías más caras y frecuentes es la rotura de la correa de distribución, especialmente en motores donde va bañada en aceite. Señaló que la solución pasa por respetar escrupulosamente los cambios de aceite y sustituir la correa “a la menor duda”, ya que su degradación puede desembocar en daños internos muy graves.

Máximo recordó que los motores más afectados son los conocidos 1.2 PureTech de Stellantis, utilizados por Citroën, Opel y Peugeot, entre otros, así como los primeros 1.0 EcoBoost de Ford.

Las cajas automáticas que fallan por falta de mantenimiento

El especialista también alertó de que muchos problemas en cajas de cambios automáticas, tirones, comportamientos extraños, pérdida de suavidad, tienen una causa común: la ausencia de mantenimiento. Subrayó que “el aceite de la caja también se cambia” y que ignorarlo puede traducirse en reparaciones muy costosas.

Entre los modelos con más incidencias, Máximo citó las primeras DSG de siete velocidades en seco (DQ200) del Grupo Volkswagen, además de las Powershift de Ford, montadas en Focus y Mondeo entre 2011 y 2016.

Turbos que se rompen por mala lubricación o apagado brusco

La tercera avería señalada por el experto afecta al turbo, uno de los componentes más delicados de un motor moderno. Máximo explicó que la mala lubricación o apagar el motor inmediatamente después de circular a altas revoluciones son las causas más habituales de rotura. Recomendó mantener cambios de aceite regulares, utilizar lubricantes de calidad y dejar el motor al ralentí uno o dos minutos antes de apagarlo, especialmente en motores antiguos.

Entre los modelos con peor reputación en este apartado mencionó los Renault con motor 1.9 dCi, como Laguna y Mégane, así como algunos 1.0 HDi de Peugeot y Citroën.