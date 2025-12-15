Europa se planta contra la fabricación de coches chinos en la región: "Está ocurriendo en España, no es aceptable"

El Vicepresidente Ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha causado impacto al hacer foco en la presencia de fabricantes chinos que ensamblan coches en países de la Unión Europea utilizando componentes y mano de obra de origen chino. En España son muchísimas las marcas chinas que se mueven en el mercado, y no todas tienen su fábrica de producción en el continente europeo.

De esta manera, la Unión Europea se plantea hacerle frente a la llegada masiva de coches chinos.

Stéphane Séjourné considera que esta práctica, detectada en países como España y Hungría, no es compatible con la necesidad de reforzar la industria europea: "Debemos mostrar flexibilidad hacia la meta de dejar de hacer coches de combustión interna para 2035. Hoy día hay fabricantes que ensamblan coches chinos en Europa con componentes chinos y personal chino. Está ocurriendo en España y en Hungría. Eso no es aceptable".

El dirigente francés ha defendido que Europa debe adoptar una visión más estratégica en materia industrial y dejar de actuar con excesiva permisividad frente a otras potencias económicas. "Tenemos que ser menos inocentes y volver a los estándares de todas las grandes economías mundiales", enfatizó, en una entrevista publicada en el diario italiano La Stampa.

"Somos el único continente que no tiene un pensamiento estratégico en políticas industriales. Si no intervenimos, en diez años los coches que se fabriquen y vendan en Europa pasarán de ser de 13 millones a 9 millones", pronosticó el dirigente.

En este contexto, ha señalado que el continente es el único gran bloque que carece de una política industrial claramente definida y ha advertido de las consecuencias de no intervenir a tiempo, con una posible caída de la producción y venta de vehículos en el mercado europeo en los próximos años.