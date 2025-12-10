Los concesionarios estiman que una de cada tres ventas en España será de modelos electrificados en 2026

El ejercicio 2026 se presenta, hasta ahora, como el año de recuperación del sector del automóvil. Por lo menos en lo que a demanda se refiere. Las patronales del sector se muestran optimistas al cierre de este año sobre lo que supondrá el Plan España Auto 2030.

No obstante, no queda otra que ser cautelosos. Para empezar porque es imposible saber de dónde saldrán todas las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con todos los objetivos marcados de cara al año que viene. Más si se tiene en cuenta la falta de aprobación de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pero no es lo único a tener en cuenta. También habrá que esperar a ver cómo se estructura el plan de renovación del parque automovilístico que contempla la Ley de Movilidad Sostenible.

Por lo pronto, la patronal de concesionarios oficiales de automoción (Faconauto) estima que el año que viene se podrían matricular hasta 1,3 millones de turismos. Es decir, esto implicaría superar los niveles previos a la pandemia (en 2019 se comercializaron 1.258.260 turismos).

La patronal de fabricantes (Anfac), por su parte, prevé que las ventas se sitúen en el entorno de los 1,2 millones de unidades comercializadas.

Pero, ¿en qué basa Faconauto estas previsiones de venta? En dos planes; uno, el Plan Auto+, que contempla 400 millones a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables); y, dos, al plan de renovación del parque automovilístico.

Ahora bien, la patronal también estima que una de cada tres ventas que se realice el año que viene corresponderá a modelos electrificados. Por poner estas cifras en contexto, entre enero y noviembre de este año la cuota de turismos electrificados se sitúa en el 19,3%. Es decir, Faconauto prevé que para el año que viene este porcentaje se incremente en 13,7 puntos porcentuales.

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, explicó en un encuentro con medios que "la convivencia de los dos planes (Auto+ y Renovación del Parque) se convierten en la herramienta que conecta la transición ecológica con la realidad económica de los ciudadanos".

La presidenta de la patronal oficial de concesionarios añadió que también "permite ganar tiempo para hacer alcanzables los objetivos industriales y europeos de descarbonización, asegurando la competitividad y el futuro del sector y su empleo".

Mantener el empleo

En términos de la red de concesionarios, Blázquez también aseveró que las estimaciones de cierre del actual ejercicio pasan por mantener el empleo en las redes de concesionarios. Esto implica cerrar en los 165.000 puestos de trabajo.

En lo que a rentabilidad se refiere, al cierre del tercer trimestre las redes de concesionarios lograron un margen medio que alcanzó el 1,38%.

Cabe recordar que fue en 2022 cuando los concesionarios lograron su mejor rentabilidad media, situándola en el 2,2%. Un año que se caracterizó por la escasez de semiconductores tras la salida de la pandemia.

De hecho, los fabricantes de vehículos decidieron priorizar la producción de los modelos que aportaban un mayor margen debido a la falta de chips.

6.000 millones de inversión pública hasta 2030

Desde el lado de los fabricantes, Anfac ha detallado que el Plan España Auto 2030 contempla 6.000 millones de inversión pública hasta 2030. A esto habría que sumar cerca de 40.000 millones de euros de inversión privada con el fin de desarrollar la cadena de valor del vehículo electrificado.

Josep María Recasens, presidente de Anfac, apuntó que "este plan aspira a aumentar el valor del sector de los 85.000 a los 120.000 millones de euros, mantener el empleo en 1,9 millones e incrementar la producción a 2,7 millones de vehículos, con el objetivo de que sean 100% eléctricos en 2035".

Preguntado por cómo se enarbolará el plan de renovación del parque, contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, y si se mantendrá la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un eléctrico, Recasens afirmó: "no sabemos cómo lo articulará el Gobierno".

No obstante, Recasens hizo hincapié en que "lo que necesita el sector es certidumbre a la hora de saber cuáles van a ser las medidas a aplicar".

La idea que maneja la patronal con el Plan España Auto 2030 es atraer 5.000 millones de euros adicionales en baterías para 2035. Eso sí, la idea principal pasa por atraer un mayor valor en la minería, el refino de las materias primas y la producción de celdas de baterías.

La minería es el sector en el que más inversión se quiere movilizar. Concretamente, 1.600 millones de euros. En la actualidad, los proyectos de minería en curso suman 300.000 euros.

Tras ello se sitúa la producción de celdas de batería, de los que se quieren movilizar 1.300 millones de euros. A día de hoy, estos proyectos suman 2.200 millones, entre los de PowerCo, Envision, CATL y Stellantis, Basquevolt, Phi4Tech e InoBat.

Pero la ambición también pasa por atraer 600.000 euros en proyectos relacionados con los battery packs, otros 600.000 euros en proyectos de reciclaje de baterías y hasta 900.000 euros en proyectos de refino de materias primas.