Los creadores de la baliza V16 sueltan una verdad incómoda que sorprende a todos: "No iba a ser un producto obligatorio..."

Se acerca el 1 de enero y las conversaciones de todos los españoles giran en torno al cambio obligatorio en materia de seguridad vial impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Mientras la llegada de la nueva luz de emergencia genera debate entre los conductores, los creadores de la baliza V16 revelan el origen real de este dispositivo que jubila a los triángulos y aclaran los motivos detrás de su obligatoriedad.

¿Cuál es la verdad tras la baliza V16 y su función de ayudar?

Jorge Torre y Jorge Costas, los creadores gallegos de este dispositivo, confesaron en una entrevista exclusiva a Europa Press algo inesperado que ha sorprendido a todo el mundo en España.

Su intención inicial, allá por 2016, jamás fue diseñar un producto masivo ni obligatorio. El objetivo real consistía en ayudar a personas con discapacidad o movilidad reducida, pues para este colectivo resultaba inviable colocar los viejos triángulos de emergencia sin correr riesgos graves.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos", declararon a la agencia de noticias.

¿Por qué la DGT prefiere este producto en España?

La chispa surgió de la experiencia de Torre en la Guardia Civil, tras observar que pocos conductores sabían señalizar correctamente un incidente.

Los empresarios aseguran que este sistema es "indudablemente" mejor y más seguro que bajar del coche en autopista. La DGT decidió impulsarlo al ver su potencial de conectividad para avisar al resto de usuarios, aunque los autores aclaran que la privacidad está a salvo, ya que el aviso es anónimo.

Aunque muchos creen que los fundadores de Netun Solutions se han hecho ricos con esta normativa, ellos aclaran con humor que "nada más lejos de la realidad". Además, explican que "un producto así no se puede patentar" y que actualmente existen unos 250 fabricantes homologados.

España actúa hoy como pionera, pero se prevé que la Unión Europea adopte medidas similares para carreteras más seguras.