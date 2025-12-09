Ángel Gaitán, influencer y experto mecánico, desmiente el mito de la baliza V16: "Es una mierda... y yo la vendo" Ángel Gaitán en Horizonte

Ángel Gaitán, reconocido influencer y experto mecánico, habló sobre la obligatoriedad de las balizas V16 en España en su reciente aparición en Horizonte, programa de investigación con Iker Jiménez.

Allí, el especialista español analizó las nuevas normativas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la polémica imposición de los dispositivos luminosos de emergencia que reemplazan a los triángulos.

La verdad detrás del mito y por qué apoya a la industria española

Gaitán quiso aclarar las contradicciones en torno a su opinión de la baliza V16 y el porqué las vende para despejar dudas.

El influencer confesó que fabrica y comercializa el dispositivo únicamente para fomentar el trabajo de personas discapacitadas en una fábrica de Zaragoza y así potenciar la industria española.

Su intención principal radica en evitar que el capital de los conductores se vaya a China y prefiere que los beneficios de esa venta recaigan en su fundación con fines benéficos.

El colaborador fue tajante durante la entrevista y aseguró textualmente que "la baliza es una mierda, es una mierda y yo la vendo".

De este modo, el influencer mecánico desmiente la supuesta eficacia superior de la baliza V16 frente a los métodos tradicionales. Además, se encargó de aclarar que no cree en el producto de la DGT, pero prefiere ofrecer una alternativa nacional y solidaria ante la obligación normativa que se avecina para todos los españoles.

El mito en torno a la baliza V16 que nadie te cuenta

El mecánico de TikTok detalló ante las cámaras que estos dispositivos de la DGT presentan inconvenientes graves.

Por ejemplo, explicó que las baterías pueden fallar o sulfatarse tras un año en la guantera, a diferencia de los triángulos que siempre funcionan por ser elementos pasivos.

Además, recordó a la audiencia que si viajas a países vecinos como Portugal o Francia, la baliza V16 carece de validez y necesitas obligatoriamente los triángulos.

Gaitán también criticó la falta de visibilidad en curvas hasta que encaras el coche averiado y la imposibilidad de adherir el imán en techos modernos de vidrio o aluminio.

"Y al que se le incendia el coche, ¿dónde pone la baliza?", se mofó el experto.

Incluso, advirtió sobre la especulación en el mercado, donde se encuentran modelos desde 15 euros hasta 50 euros. Por ello, Ángel Gaitán insistió en no desechar los triángulos bajo ningún concepto.