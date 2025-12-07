El mercado español de furgonetas no para de crecer: estas son las 10 más vendidas de 2025

Hasta noviembre, las matriculaciones de furgonetas en el mercado español subieron un 12 % y rozaron las 170.000 unidades vendidas, según datos de Autofácil.

Autónomos, empresas y alquiladoras impulsan las ventas, con especial fuerza en los modelos compactos y medianos que dominan el día a día de los profesionales.

Las furgonetas compactas lideran las preferencias en España

Citroën Berlingo mantiene el primer puesto con más de 13.000 unidades matriculadas hasta el penúltimo mes del año. Este modelo francés convence por su relación calidad-precio y su amplio espacio de carga, lo que la hizo una de las favoritas para autónomos y las pequeñas empresas como herramienta principal de trabajo en toda España.

Peugeot Rifter y Renault Kangoo completan el podio. Ambas superan los 10.000 utilitarios y registran crecimientos sólidos respecto al año 2024. Los compradores valoran su facilidad de conducción en ciudad y su bajo consumo, factores clave para quienes pasan muchas horas al volante.

Ford Transit destaca como la gran sorpresa del año. Sus versiones Courier y Connect suman más de 9.000 matriculaciones y logran un aumento del 82 %. La marca estadounidense ganó terreno rápido entre repartidores y transportistas que buscan potencia y fiabilidad.

Ranking completo de las 10 furgonetas más vendidas en 2025

Citroën Berlingo lidera el ranking con 13.777 unidades y un crecimiento del 3,92 % .

Peugeot Rifter ocupa la segunda posición con 10.452 matriculaciones y sube un 16,20 % respecto al año anterior.