Gustavo, dueño de autocaravanas, alto y claro sobre este modelo español superventas: "Es complicado encontrar algo mejor"

La industria española del caravaning en España no para de crecer. Su prestigio internacional es totalmente indudable, sobre todo, gracias a firmas veteranas como la empresa castellonense Benimar.

Desde sus instalaciones en Benicarló, esta marca ha logrado que su modelo Amphitryon A967 sea el vehículo recreativo superventas en el mercado europeo actual.

¿Qué hace única a esta autocaravana española según el experto en motor?

La clave del éxito de este vehículo integral reside en su excepcional equilibrio entre calidad y coste. Tal como relata Gustavo Higueruela para Esquire, estamos ante una opción difícil de superar en el mercado actual.

El especialista afirma de forma rotunda sobre este modelo que "por ese precio es complicado encontrar algo mejor", especialmente si el usuario busca prestaciones de gama alta sin necesidad de recurrir a importaciones chinas.

Esta autocaravana superventas ofrece habitabilidad real para cinco personas y monta un motor Fiat de 140 CV sobre un chasis robusto. Su interior destaca por un salón con asientos enfrentados y una cocina completa que incluye frigorífico de 150 litros.

Benimar - Detalles interiores. Benimar

La comodidad nocturna queda garantizada mediante camas gemelas transformables y una cama de techo, ideales para familias.

El precio y equipamiento que marcan la diferencia en esta autocaravana española

El valor de mercado base ronda los 95.000 euros, aunque es posible hallar unidades a estrenar cercanas a los 88.000 euros.

Higueruela valora positivamente detalles prácticos como el acceso directo al garaje desde el interior, una característica muy útil en el día a día. Esta autocaravana española demuestra que la ingeniería nacional compite al máximo nivel en el sector del lujo.