Daniel, experto en coches, lo deja claro tras años conduciendo en nieve: “Estos neumáticos nunca te dejan tirado”

El neumático que no te dejará en la carretera cuando haya nieve Freepik

Con el invierno a la vuelta de la esquina y las primeras nevadas en el norte de España, el experto en automoción de Motorpasión, Daniel Murias, que lleva varios años al volante en condiciones extremas, aclara cuál es la opción más segura de neumáticos para no quedarse tirado en la carretera.

Cuáles son los neumáticos que nunca te dejan tirado en la nieve

Murias explica que los únicos neumáticos que dan plena confianza en nieve y hielo llevan el marcaje 3PMSF junto al símbolo de la montaña de tres picos y el copo de nieve.

Este sello demuestra que el fabricante superó pruebas oficiales de adherencia en condiciones invernales reales. Los antiguos M+S, que solo significan Mud and Snow, ya no sirven como garantía legal en muchos países europeos.

Desde 2024, tanto Andorra como decenas de departamentos franceses solo aceptan el sello 3PMSF para considerar un neumático apto para invierno. Murias insiste en que quien viaje a esquiar o cruce la frontera debe comprobar que sus ruedas lleven este marcaje visible en el flanco.

Además, los All Season con 3PMSF ofrecen una solución válida para quienes no quieren cambiar ruedas dos veces al año. Además, confirmó que estos son los neumáticos que nunca te dejan tirado si la nieve aparece de repente en autovías como la A-6 o la AP-66.

Por qué los 3PMSF marcan la diferencia en España

Los neumáticos de invierno reales mantienen la goma blanda por debajo de 7 °C, momento en que los de verano empiezan a endurecerse y pierden agarre. El experto destaca que esta flexibilidad extra evita sustos en carreteras húmedas y frías, aunque no haya nieve visible.

En zonas como Galicia, Asturias, Cantabria, Pirineos o Sierra Nevada, donde las temperaturas bajan con facilidad, recomienda montar 3PMSF desde noviembre. La diferencia en frenada sobre asfalto frío compensa ampliamente el coste adicional frente a los All Season básicos.

En definitiva, si buscas tranquilidad cuando llega el frío, elige ruedas con el símbolo de la montaña y el copo. Manuel cierra el tema con rotundidad: con estos neumáticos homologados 3PMSF, la nieve deja de ser un problema y pasa a ser solo un paisaje más.