El automóvil, al ralentí: la producción mundial crecerá un 1,7% en 2026 pese a que las ventas se mantendrán estables

La industria del automóvil no recuperará en 2026 el brío que tenía antes de que llegase la pandemia de Covid-19. De hecho, se prevé que el desempeño, tanto de la producción como de las ventas, se mantenga sin cambios significativos.

En lo que a producción mundial de vehículos se refiere, se estima que se alcanzarán los 93,6 millones de unidades. Una cifra que equivaldría a un incremento del 1,7% frente a las previsiones de cerrar el presente ejercicio con 92 millones de unidades, según datos de GlobalData.

Dicho incremento se apoya en un entorno comercial mejor de lo esperado, así como la suposición de que China extenderá los subsidios para renovar su parque automovilístico.

En lo que a las ventas mundiales de vehículos se refiere, 2026 puede contar incluso con un recorte frente a las previsiones que se tienen para 2025. GlobalData prevé que el año que viene se comercialicen 92,2 millones de unidades.

Esta cifra equivaldría a un recorte de 200.000 ventas frente a este año o un 0,2% menos en la comparativa interanual. Ahora bien, el desempeño de los principales mercados varía.

Caída de las ventas en China

China, el mercado automovilístico más grande del mundo, cerrará el presente año con cerca de 27 millones de vehículos comercializados. Una cifra que implicaría más de un 5% de incremento frente a 2024.

No obstante, las previsiones para 2026 recogen una desaceleración, hasta situarse en el entorno de los 26 millones de unidades matriculadas, un 3,4% menos frente a 2025.

Un recorte que se explica por la atenuación de la guerra de precios que sufre el gigante asiático.

Las ventas en Japón a lo largo de este año se situarán en los 4,7 millones de unidades y equivaldrán a un incremento del 6,4% en la comparativa interanual.

Es preciso tener presente que este avance se produce tras la disrupción del mercado causada por el escándalo de manipulación de pruebas de seguridad de Daihatsu, filial de Toyota.

Para el año que viene, está previsto que el país del sol naciente logre comercializar 4,8 millones de vehículos, es decir, un 1,9% más frente a 2025.

EEUU también registrará mermas

El mercado estadounidense, el segundo más grande del mundo, también registrará caídas en ventas. No obstante, no serán tan pronunciadas como las de China.

Desde GlobalData estiman que el mercado estadounidense cerrará 2025 con 16,1 millones de vehículos vendidos.

Todo ello debido al incremento del precio de los vehículos, motivado por los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Pero en esta ecuación también hay que tener en cuenta que el crecimiento económico que se espera para Estados Unidos (EEUU) será más lento.

Europa no levanta cabeza

En cuanto al mercado europeo, no está previsto que se recuperen las ventas ni este año ni el que viene. Es importante tener en cuenta que el mercado que está presentando un mejor desempeño en lo que va de año es el español.

Para el cierre de 2025, tres de los cinco mercados más importantes del Viejo Continente cerrarán con caídas en las ventas. Se trata del mercado alemán, el más importante de la región, el francés y el italiano.

En el caso español, la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) prevé cerrar el año con entre 1,14 o 1,15 millones de turismos comercializados.

De esta manera, el Viejo Continente finalizará con 18,2 millones de vehículos comercializados, lo que equivale a un descenso del 2% frente a los datos de 2024.

De cara a 2026, GlobalData estima que las ventas en la región se sitúen en los 18,5 millones de vehículos, es decir, un 1,4% más frente a las previsiones que se tienen para este año.

De esta manera, el año 2017 se mantendrá una vez más como el mejor ejercicio en la historia del automóvil. Tanto en ventas de vehículos como en términos de producción.

Ese año se llegaron a fabricar 97.302.534 vehículos en todo el mundo, mientras que las ventas alcanzaron las 96.804.390 unidades, según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA, por sus siglas en inglés).