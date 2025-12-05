Un experto en motor, alto y claro sobre el yate de superlujo con tecnología de hidroala: "Sobrevuela el mar"

El superyate Ghost que mide 28 metros y estará disponible en tres años Foiler

El periodista especializado en motor Pedro Berrio desveló los secretos del nuevo yate de superlujo Ghost, presentado por la marca emiratí Foiler en Abu Dhabi.

Este experto en motor de Car and Driver destacó su tecnología de hidroala que permite al barco elevarse y planear sobre el agua con una suavidad absoluta, alcanzando los 74 km/h sin apenas ruido ni golpes.

Así funciona el yate de superlujo que vuela sobre el agua

Ghost mide 28 metros de eslora y alcanza una velocidad máxima de 40 nudos, equivalentes a 74 kilómetros por hora, gracias a su sistema de hidroalas retráctiles.

Cuando el casco de este yate se eleva, la manga pasa de ocho metros a veinte metros para ganar estabilidad.

La tecnología de hidroala reduce el contacto con el agua al mínimo, elimina las molestias del oleaje y baja el consumo de combustible de forma notable. Ningún yate de superlujo convencional ofrece este nivel de confort y eficiencia a la vez.

El experto en motor subraya que el barco mantiene velocidades altas con menos potencia que un yate tradicional del mismo tamaño. El rozamiento casi desaparece y el viaje resulta silencioso y estable incluso con mar agitada.

Aunque el motor exacto del Ghost queda en secreto por ahora, el modelo anterior Spirit equipa dos propulsores V8 diésel que suman 740 caballos de potencia y permiten un rendimiento similar.

Diseño exterior e interior del Foiler Ghost

El exterior muestra líneas angulosas y agresivas terminadas en gris metálico y negro, con una presencia imponente que recuerda a un caza stealth. Incluye una grúa oculta que lanza una moto de agua o una auxiliar en segundos.

Las cristaleras de techo a suelo ocupan los dos niveles y regalan vistas de 360 grados al mar desde cualquier punto. El interior ofrece 133 metros cuadrados habitables más 52 de cubierta exterior, cifras altas para un yate de 28 metros.

Todo el habitáculo sigue un estilo minimalista cálido con maderas nobles, pieles claras y detalles en titanio. El experto en motor destaca que, pese a su construcción ultraligera en carbono y titanio, el ambiente resulta acogedor y nada frío.

La empresa ENATA, con sede en Emiratos, se encarga de la fabricación del Ghost a partir de dentro de año y medio, con entregas previstas para 2029.

El precio ronda los cuatro millones de euros según estima el experto en motor, un valor que refleja su tecnología de hidroala avanzada y materiales premium.