Paco, sobre lo que gana: “Soy dueño de un concesionario y estoy en precio razonable; otros ganan comisiones más altas"

Muchos españoles buscan ahorrar en la compra de un coche nuevo, pero pocos conocen historias reales como la de Paco, dueño de un concesionario en España, que reveló el dinero que gana con su negocio independiente. En una entrevista en el canal de YouTube Zona Boxes (@zonaboxes), este emprendedor confesó lo que empezó cobrando por asesorar en compras de vehículos y cómo esas tarifas bajas provocaron risas en el sector, aunque al final los clientes le ayudaron a valorar su trabajo.

De las risas iniciales a revolucionar el mercado automotor

Paco no anduvo con rodeos y explicó las sensaciones del inicio del negocio vehicular y declaró: “Empecé cobrando muy baratito… porque lo típico del síndrome del impostor: ¿cuánto voy a cobrar yo por esto?, y puse un precio”.

Aquellos precios tan bajos levantaron carcajadas en el sector de la venta de vehículos: “Se rieron de mí, un poquito, me he enterado. No en plan mal, pero le decían a otro ‘este chaval de qué va a vivir porque si a todo el mundo le cobra así…’”.

Sin embargo, ese precio simbólico le sirvió para validar rápido la idea y empezar a conseguir clientes. Lo que nadie esperaba es que, al terminar el servicio, fueran los propios compradores los que le abrieran los ojos. Paco explicó: “Los propios clientes me han ido diciendo cuando han terminado el servicio conmigo: ‘Oye Paco te puedo decir algo en confianza, creo que vendes barato tu servicio’”.

https://youtube.com/shorts/xPjY81xy4Yk?si=HY3rOO7Y5rTvqJ6i

Los 1.500 euros + IVA que hoy cobra sin estructura de concesionario

“Ahora mismo estoy en 1.500 euros más IVA. Creo que es un precio muy razonable sobre todo cuando tú ves las comisiones con las que trabajan las compraventas están bastante por encima”, defiende Paco.

Al no tener estructura de concesionario ni vinculación con marcas, su modelo es más ágil y, sobre todo, 100% objetivo: no tiene que colocar el stock de nadie. “Yo tengo la ventaja competitiva de que no tengo un sitio físico que mantener ni una cantidad de empleados tremenda”, cerró el profesional.