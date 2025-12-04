Un experto en autocaravanas deja a todo el mundo boquiabierto al revelar el modelo que conduce en invierno

Si viajas en autocaravana en invierno es importante proteger los depósitos de agua y mantener una temperatura uniforme para garantizar el confort en rutas con bajas temperaturas. Freepik

Recorrer las carreteras de España cuando bajan las temperaturas exige un vehículo que garantice confort y seguridad ante el clima adverso.

Por esta razón, un reconocido experto en autocaravanas comparte sus secretos y consejos para no detener los viajes ni siquiera en la época más fría del año.

El modelo favorito que revela el especialista para el invierno

Gustavo Higueruela, experto en motor, detalla para el medio Esquire que su vehículo de confianza es la Rapido i66M de la Serie Distinction.

Esta unidad de origen francés sobresale por combinar un aislamiento superior con materiales de alto rendimiento como poliuretano y Styrofoam en paredes, suelos y techos.

El especialista explica que "el aislamiento térmico es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta". La unidad mencionada incorpora un doble suelo calefactado que protege las instalaciones y un sistema de calefacción Truma Combi 6 CP Plus.

Este equipo distribuye el calor de forma uniforme por el habitáculo y provee agua caliente de manera eficiente. Las ventanas de doble acristalamiento con oscurecedores completan la barrera contra el frío exterior.

Interior del modelo francés i66M Rapido

Recomendaciones para mejorar tus escapadas en invierno por España

No todas las casas rodantes soportan el clima extremo. Higueruela advierte que la protección de tuberías y depósitos resulta fundamental para evitar roturas por congelación en rutas invernales. También sugiere el uso de edredones o sacos de dormir si se busca ahorrar energía durante la noche en lugares de frío poco intenso.

Un buen equipamiento "puede marcar la diferencia entre una experiencia cómoda y una aventura donde acabas volviendo a casa para evitar pasarlo mal medio congelado".

El experto revela además que, detalles como los faldones o claraboyas para ventilación son vitales en su modelo favorito para disfrutar de las escapadas por España en pleno invierno.