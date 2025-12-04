Aumenta el fanatismo de los españoles por las autocaravanas: el sector crece casi un 37 % en noviembre por esta razón

Miles de españoles eligen la libertad sobre ruedas y el sector no para de crecer Wikimedia Commons

El gusto de los españoles por viajar con la casa a cuestas no para de sumar adeptos y noviembre dejó cifras históricas.

Las matriculaciones de autocaravanas nuevas alcanzaron las 465 unidades, lo que supone un aumento del 36,8 % respecto al mismo mes del año anterior.

Las matriculaciones de autocaravanas y campers marcan un nuevo récord en noviembre

El mes pasado se matricularon 465 vehículos nuevos de caravaning en España, según los datos facilitados por Aseicar. Esta cifra representa un crecimiento del 36,8 % frente a noviembre del año anterior y confirma la tendencia alcista que vive el sector desde hace meses.

Dentro del desglose, las autocaravanas lideran el tirón con 337 unidades matriculadas, lo que significa un aumento del 67,6 % respecto al mismo periodo de 2024. Este segmento concentra la mayor parte de la demanda y explica gran parte del impulso general del mercado.

Las caravanas también mejoran sus resultados con 87 matriculaciones, un 8,7 % más que hace un año, mientras que las urban van casi duplican sus ventas al pasar de 23 a 45 unidades, con un espectacular incremento del 95,6 %.

El mercado de segunda mano acompaña la fiebre por las autocaravanas y campers

La opción de comprar vehículos usados gana cada vez más peso entre los españoles que quieren iniciarse en este estilo de vida. En noviembre se vendieron 2.028 autocaravanas y campers de segunda mano, un 19,6 % más que en el mismo mes del año anterior.

Las caravanas de ocasión, en cambio, registran un ligero ajuste y cierran el mes con 470 operaciones, once menos que en noviembre de 2024. Aun así, el volumen global de vehículos de caravaning en circulación sigue en clara expansión por todo el territorio.

Este doble empuje de vehículos nuevos y usados anticipa un 2026 todavía más intenso para el sector, con miles de familias que ya planifican rutas por la península y más allá en autocaravanas y campers. La libertad de moverse sin horarios ni reservas definitivas conquista a un público cada vez más amplio.