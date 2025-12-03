Polestar prevé elevar sus ventas un 15% en la península ibérica en 2026 gracias a nuevos modelos y a una red más grande

Polestar, la marca prémium de vehículos eléctricos del grupo chino Geely, prevé un crecimiento del 30% en la península ibérica en comparación con el ejercicio anterior.

Si bien es cierto que se trata de un porcentaje muy elevado. Todo ello de una compañía prémium cuya llegada al mercado nacional se produjo a finales de 2022.

Con todo, las previsiones de la marca pasan por cerrar el año con más de 1.300 unidades comercializadas en ambos mercados. De esta cantidad, más de 820 corresponderán al mercado patrio, lo que supondrá un crecimiento superior al 15%. Mientras, en Portugal la compañía espera cerrar con más de 520 vehículos comercializados, un 68% más frente al ejercicio anterior.

En la actualidad, la gama de modelos de la firma nacida en Suecia bajo el paraguas del grupo Geely está compuesta por tres modelos: Polestar 2, Polestar 3 y Polestar 4.

La mitad de estas entregas corresponde al Polestar 2, mientras que un 44% las realizó el Polestar 4 y un 6% de las mismas las llevó a cabo Polestar 3.

Un 15% más de ventas en 2026

De cara al ejercicio 2026, Adrien Palumbo, director general de Polestar Iberia, asegura a EL ESPAÑOL-Invertia que la previsión con la que trabaja la compañía es en incrementar las ventas un 15% en la península ibérica. Una previsión que implicaría superar las 1.500 unidades matriculadas en ambos mercados.

Para lograrlo, Polestar contará a partir del año que viene con dos nuevos modelos: el Polestar 5, cuya llegada al mercado está prevista para abril del año que viene, y "otro modelo" el cual llegará a partir de septiembre.

Palumbo también reconoce que el mix de ventas para 2026 cambiará. Si hasta ahora el peso mayoritario de las ventas se ha repartido entre el Polestar 2 y el Polestar 4, de cara al año que viene será el Polestar 4 el principal caballo de batalla.

"El Polestar 4 representará entre el 60% y el 70% de las ventas el año que viene", explica el directivo.

Nuevas aperturas

En lo que a la red comercial se refiere, en la actualidad la compañía contaba al inicio del presente ejercicio con cuatro concesionarios -Spaces, según lo denomina Polestar- ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Oporto.

A lo largo de 2025, Polestar ha inaugurado los de Oviedo y Zaragoza, en España, y el de Lisboa, en Portugal.

No obstante, Palumbo aseveró que antes de que finalice este año se inaugurarán los de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, así como el de Faro (Portugal). De esta manera, La firma contará con siete concesionarios en España al cierre de 2025.

Y de cara a 2026, la compañía prevé contar con tres nuevos concesionarios, los cuales estarán ubicados en Salamanca, Murcia y la zona sur de Madrid. De esta manera, Polestar contará con 13 nuevos antes de junio en la península ibérica, de los que 10 estarán ubicados en España.