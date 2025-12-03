El palo de un experto en automoción a los conductores que cambian las llantas sin saber: "Dos deditos de frente"

El mecánico Juan José Ebenezer advierte sobre los riesgos de instalar llantas más grandes de lo estipulado sin recalibrar el velocímetro. Juan José Ebenezer

Las modificaciones estéticas en los coches son habituales en España, pero alterar elementos clave sin conocimiento técnico implica riesgos graves de seguridad y legales.

Un reconocido experto en automoción lanzó una dura advertencia dirigida a aquellos conductores que deciden cambiar llantas por otras de mayor tamaño sin respetar la ficha técnica ni calibrar el vehículo.

El peligro oculto tras aumentar el diámetro de la rueda

Juan José Ebenezer, fundador de talleres mecánicos, descubrió una discrepancia alarmante al probar el coche de un cliente. Mientras el marcador del vehículo, que menciona era un Seat Ibiza, indicaba 120 km/h, el GPS señalaba que la velocidad real era 15 km/h superior.

El motivo radicaba en que el coche tenía montada una llanta 19, cuando por ficha técnica debía llevar una 14. Esa diferencia en el diámetro total de la rueda provoca que el coche recorra más distancia por vuelta y circule más rápido de lo que cree el conductor.

Ebenezer detalla que al aumentar el tamaño de la llanta y el perfil del neumático, la distancia a recorrer siempre será mucho mayor. Si uno se vuelve "loco y muy exagerado" con el tamaño sin ajustar el velocímetro, corre el riesgo de "pasarte un radar de velocidad sin haberte dado cuenta".

Esto deriva directamente en multas por velocidad inesperadas, ya que el conductor cree ir legal a 120 km/h cuando en realidad va mucho más rápido.

Cómo evitar multas y accidentes

Aunque el error se nota menos en ciudad por la baja velocidad, en carretera la variación de kilómetros aumenta exponencialmente. Los velocímetros tienen un margen de maniobra, pero este desaparece si realizamos modificaciones como las mencionadas.

El experto critica con ironía a quien coloca una "rueda de tractor a un cochecito" que lleva rueda de 13.

Para evitar sustos, Juan José Ebenezer apela al sentido común pidiendo "siempre con dos deditos de frente". La clave está en jugar con los márgenes que deja el propio fabricante para no sobrepasar los límites ni alterar la medición del cuadro de instrumentos.