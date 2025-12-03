Nadir, fundador de NDR Motor Gallery: "Empecé a los 14 años vendiendo bicicletas y ahora importo coches de lujo"

Nadir pasó de ser un chico de 14 años que vendía bicicletas casi sin que nadie lo tomara en serio a convertirse en un joven empresario capaz de importar coches de lujo desde Alemania. Su paso por el pódcast Zona Boxes dejó claro que su vínculo con los coches nació muy pronto, aunque la verdadera decisión de vivir de ello llegó cuando todavía era un adolescente que solo pensaba en cómo dar el siguiente paso.

De vender bicicletas a importar coches de lujo

Nadir recuerda perfectamente el momento en el que se enamoró del mundo del automóvil: tenía 14 años, estaba en una boda y vio un Mercedes GL63S coupé que le cambió la cabeza. Aquella noche volvió a casa pensando únicamente en qué tendría que hacer para tener algún día un coche así y ese fue su punto de partida.

Antes de cumplir los 16 ya vendía bicicletas por su cuenta. El problema es que nadie confiaba demasiado en un chico que apenas superaba el metro cincuenta. Muchos dudaban incluso de entregarle dinero por adelantado, así que decidió financiarse solo.

Compraba bicicletas con sus ahorros, las arreglaba, las revendía y repetía la operación. De una sacó para la siguiente, y así, poco a poco, comenzó a construir un pequeño capital que más tarde le serviría para dar el salto que realmente quería dar.

El primer coche comprado con 17 años

Con 17 años decidió comprar su primer coche, un Clase E Coupé, y lo hizo directamente en Alemania. En el pódcast, Nadir aseguró que desde el primer momento tuvo claro que sería una inversión.

Aquella compra no fue impulsiva, sino parte de un plan. “Si compro este coche es para hacer negocio”, explicó. Sabía que lo disfrutaría, pero también que algún día tendría que venderlo. Su objetivo era aprender cómo funcionaba el mercado real del automóvil, no quedarse con un coche pagado a plazos como la mayoría de jóvenes de su edad.

Para él, el mayor reto no fue el viaje a Alemania ni tratar con vendedores extranjeros, sino asumir que cualquier fallo lo pagaría él mismo, ya que no tenía respaldo económico de su familia, ni préstamos, ni margen de error.

Así fue como viajó a Alemania con su padre a recoger el coche, y ese fue su punto de inflexión para comenzar con un negocio mayor.

Cómo fue el nacimiento de NDR Motor Gallery

Tras ese primer coche, todo fue avanzando de manera natural. Siguió vendiendo bicicletas para cubrir gastos, esperó a tener carnet, reinvirtió lo que ganaba y, con el tiempo, fue ampliando su actividad hacia la importación de vehículos de alta gama.

Hoy, al frente de NDR Motor Gallery, maneja operaciones que en su adolescencia parecían inalcanzables.