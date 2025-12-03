Juan José, experto en coches, alto y claro sobre cómo elegir el motor de tu próximo coche: "Esos están gafados"

Para muchos españoles, comprar un coche supone un desafío, sobre todo, si no conocemos y no prestamos atención al corazón de la máquina.

Juan José, reconocido experto en mecánica, advierte sobre la diferencia abismal entre coches de segunda mano que duran toda la vida y otras que terminan en el desguace de forma prematura. La clave reside en saber mirar donde realmente importa.

¿Qué mirar en el motor a la hora de comprar un coche nuevo?

Antes de elegir tu próxima compra, lo mejor es dedicar tiempo a la investigación. Juan José Ebenezer, fundador de Talleres Ebenezer y BNZRACE, recomienda encarecidamente hablar con un mecánico de confianza e informarse en internet sobre la fiabilidad del motor del coche elegido.

El error común es buscar modelos genéricos. El experto en automoción indica que no debemos mirar "Volkswagen golf gasolina", sino "ponte a mirar el motor en concreto que lleva el coche que estás buscando".

Esa distinción resulta muy importante, ya que según explica el experto, existen motores con un millón de kilómetros "como el primer día sin ninguna avería de nada", frente a otros que con apenas 150.000 ya presentan problemas graves, donde los pistones "tienen gordura" y obligan a tirar el motor.

Los coches gafados y la importancia del mantenimiento

Más allá de la elección inicial, el mantenimiento posterior define la vida útil del vehículo. Ebenezer insiste en que "no vale nada de apurar los mantenimientos" o hacer lo justo. De esa constancia, dependerá la durabilidad de tu coche.

Sin embargo, existe un factor incontrolable al que él denomina coches gafados. El mecánico aclara que, a veces, la suerte es la que termina decidiendo la vida del motor.

"Hay coches que por más que los arregles, se vuelven a averiar. Por más bien que lo mantienen, no paran de estropearse", explica. Aunque aclara que esto no es lo normal si compras un buen motor, a veces ocurre.

Por ello, la combinación de investigar el modelo exacto y un mantenimiento riguroso minimiza riesgos, aunque el azar siempre juega su papel.