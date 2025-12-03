Un experto en vialidad dice la verdad sobre la baliza V16: será obligatoria, pero las multas no llegarán de inmediato

Falta muy poco para que la baliza V16 comience a ser obligatoria en España. Pese a las dudas de muchos conductores, la Dirección General de Tráfico mantiene firme su plan. A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevarla conectada en la guantera. Sin embargo, aunque la norma entra en vigor ese mismo día, no significará que las multas comiencen de golpe, tal como ha explicado Pere Navarro, director general de la DGT, durante el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible.

La DGT confirma un periodo de flexibilidad por la baliza V16 antes de sancionar

Navarro quiso despejar incertidumbres al insistir en que los agentes no empezarán a multar desde el primer día. “Serán flexibles durante un tiempo, informando”, aseguró. Su objetivo es que la implantación sea progresiva y que los conductores se familiaricen con el dispositivo.

El director de Tráfico también defendió la utilidad de la baliza conectada, que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia. Subrayó que supone “un salto adelante que nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial”, ya que permite señalizar averías o accidentes sin necesidad de salir del coche, evitando riesgos y ofreciendo información inmediata al resto de usuarios de la vía.

La sanción llegará, pero no desde el primer día

Aunque exista un periodo de adaptación, la norma incluye una sanción clara: circular sin la baliza V16 a partir de enero supondrá una multa de 80 euros. La DGT insiste en que no se busca castigar, sino consolidar un sistema que consideran más seguro, moderno y eficaz.

Un cambio que marca el final de los triángulos

Con la llegada de la baliza conectada, los tradicionales triángulos de emergencia quedarán definitivamente relegados. La V16 enviará la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, haciendo que otros conductores y servicios de emergencia reciban información en tiempo real.