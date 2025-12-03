Un experto en automoción lo deja claro: esta es la temperatura correcta de la calefacción del coche en invierno

Mantener el interior del coche a una temperatura adecuada en invierno es algo más importante de lo que parece. Además de determinar el confort de los ocupantes, también influye en la concentración del conductor y en su capacidad para reaccionar ante cualquier imprevisto. Por eso, cada año reaparece la misma duda: ¿cuántos grados son los ideales para conducir sin pasar frío ni sufrir un exceso de calor que provoque somnolencia? Un experto en automoción ha zanjado el debate con una recomendación clara que rompe el mito sobre la costumbre de elegir siempre los habituales 23 o 24 grados.

La temperatura ideal para la temperatura del coche en invierno

El invierno invita a subir el climatizador casi por inercia, pero esa práctica no siempre resulta segura. Según explican distintas entidades especialistas, incluida la DGT, la clave está en mantener el habitáculo en un rango que permita al cuerpo estar cómodo sin llegar a relajarse en exceso. La cifra adecuada se encuentra entre los 19 y los 21 grados, un punto en el que el conductor percibe una calidez agradable sin que el ambiente se vuelva pesado.

El motivo es sencillo: un exceso de calor provoca somnolencia y reduce la capacidad de reacción, mientras que un interior demasiado frío obliga al cuerpo a gastar energía para regularse, lo que también afecta a la atención. Ese equilibrio térmico es especialmente relevante en trayectos largos o en carreteras donde la exigencia al volante aumenta.

El confort no es el único factor: así afecta al consumo

Ajustar la calefacción por encima de lo necesario influye también en la seguridad, y repercute en el gasto de combustible o energía. El sistema de climatización necesita más esfuerzo para alcanzar temperaturas elevadas, y eso se traduce en un mayor consumo.

Por eso, mantener el coche en torno a esos 19-21 grados permite viajar con un confort adecuado y, al mismo tiempo, ahorrar en cada desplazamiento durante los meses más fríos.

Una recomendación sencilla que mejora cualquier trayecto

Además de la calefacción en el coche, hay otros puntos básicos que se recomiendan: usar ropa cómoda, evitar prendas demasiado gruesas que limiten movimientos y permitir que el coche alcance su temperatura natural antes de subir el climatizador.

Al aplicar estas pautas, el conductor consigue un habitáculo estable que favorece la atención y reduce la fatiga.