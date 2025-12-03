El director general de la DGT enciende el debate: “Solo el transporte público podrá acceder a las ciudades”

El director general de la DGT afirmó que solo el transporte público podrá acceder a las ciudades Wikimedia Commons e Instagram @pere-navarro

Las declaraciones de Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tránsito, pronunciadas en Badajoz durante el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, encienden el debate nacional sobre el futuro de la movilidad urbana. Navarro afirmó con claridad que solo el transporte público podrá acceder a las ciudades como único modo viable, porque el espacio urbano resulta limitado y no admite más coches privados diarios.

¿Adiós a los coches en las ciudades?

Pere Navarro explicó que España vive una transformación urbana profunda para lograr ciudades más verdes y calmadas. En este contexto, la movilidad privada enfrenta límites claros, por ello, el director general de la DGT reveló: “en el ámbito local, la apuesta está en promover de manera decidida el transporte público”.

El máximo responsable de Tráfico añadió: “Este se va a convertir en el único modo de acceder a las ciudades, cuyo espacio es limitado y no se pueden asumir más coches entrando cada día en ellas”.

Navarro justificó esta visión porque el espacio urbano resulta finito y los centros históricos no soportan la entrada diaria de miles de vehículos particulares, sean eléctricos o de combustión.

Por último, cerró la puerta al coche privado dentro del casco urbano, incluso a los modelos cero emisiones que hoy disfrutan de ventajas en las Zonas de Bajas Emisiones. El mensaje busca priorizar autobuses, metro y tranvía como solución definitiva al colapso circulatorio.

El otro gran reto: la distribución urbana de mercancías

Navarro también alertó sobre el crecimiento imparable de la distribución urbana de mercancías, un sector que aumenta sin pausa por el comercio electrónico. Los ayuntamientos deberán buscar fórmulas nuevas para compatibilizar los repartos con la reducción del tráfico privado en el centro de las ciudades.

La llegada constante de furgonetas y camiones pequeños choca con el objetivo de calles más peatonales y menos contaminadas que defienden tanto los municipios como la propia Dirección General de Tráfico.

Mientras el transporte público gana terreno como única vía de acceso masivo, la logística urbana queda como asignatura pendiente. Los expertos coinciden en que sin soluciones creativas para los repartos, las restricciones al vehículo privado perderán eficacia y generarán conflictos con comerciantes y empresas de paquetería.