Alex, camionero, suelta un dardo inesperado sobre el sueldo de un conductor: “A peores condiciones, más vas a ganar”

Alex lo dejó en claro: internacional para quienes priorizan descanso y salario; nacional para quienes quieren cierta estabilidad sin tanta distancia; y local para quienes necesitan estar en casa. Imagen creada por IA

El debate sobre qué modalidad de transporte ofrece el mejor equilibrio entre salario y calidad de vida ha vuelto a encenderse entre camioneros. En esta ocasión, Alex, conductor con experiencia tanto en rutas locales como internacionales, ha lanzado una afirmación que desmonta varias creencias dentro del sector. El transportista sostuvo que el sueldo no depende tanto del tipo de ruta, sino del sacrificio que cada puesto exige.

La comparación entre trabajos: local, nacional e internacional

En una charla en el canal de YouTube Laur Garage, Alex describió cómo cada modalidad marca el día a día del conductor. Alex explicó que trabajar en local permite volver a casa a diario, mantener un ritmo social estable y ver a la familia, pero sorprendentemente descansar menos.

La combinación de turnos cambiantes, recados domésticos y responsabilidades cotidianas hace que las horas de reposo real se reduzcan, incluso cuando se duerme en casa.

Por el contrario, relató que en nacional e internacional, aunque se está lejos de casa, las jornadas son más estables y los descansos más largos. La planificación es más previsible, los horarios no cambian y la presión cotidiana no incluye obligaciones domésticas, lo que para muchos se traduce en una rutina mentalmente más llevadera.

En su caso concreto, afirmó que la vida en ruta internacional, pese a la distancia y la falta de contacto social, le permite organizar mejor su tiempo, parar cuando lo necesita y afrontar días más regulares sin llamadas constantes ni exigencias por minutos de retraso, algo propio del transporte local.

El dardo sobre el sueldo y una regla no escrita

Respecto al tema salario, Alex fue claro al mencionar que: “A peores condiciones, más vas a ganar”. Lo explicó como un simple mecanismo de oferta y demanda: cuanto más dura es la faena y menos personas están dispuestas a asumirla, mejor es el salario.

En cifras, señaló que un conductor internacional puede situarse entre 4.000 y 5.000 euros, mientras que en local lo habitual ronda 2.000 a 2.500 euros. Una diferencia notable que, según él, está directamente vinculada al nivel de sacrificio: largas ausencias, soledad en carretera, manejo de maniobras complejas o exposición a rutas desconocidas.

La idea puede resultar incómoda dentro del sector, pero mencionó que es la realidad del mercado: trabajos duros, exigentes o impopulares pagan más porque cuesta encontrar quién quiera asumirlos.

La clave del oficio para elegir bien: maniobras, rutinas y estabilidad

Más allá del sueldo, el conductor subrayó que elegir una modalidad depende del perfil personal. Quien valore la vida en casa y la rutina, encaja mejor en local. Quien necesite calma, descanso real y flexibilidad, encuentra en el internacional un alivio que no esperaba.

Además, remarcó la importancia de un factor que muchos ignoran: las maniobras. Aconsejó que, al empezar, los nuevos conductores acepten trabajos que exijan maniobrar constantemente. Aunque al principio resultan duros, constituyen la base técnica que luego abre puertas a mejores puestos, desde portacoches hasta servicios especiales.

También reveló que dominar el camión es lo que realmente permite elegir. Una vez que el conductor se siente seguro, puede pasar de local a nacional o internacional en función de lo que busque en cada etapa de su vida.

Conclusión: elegir no es sencillo, pero el criterio es claro

El mensaje final del vídeo es simple: no existe el “mejor trabajo” universal para un camionero. Cada modalidad tiene ventajas reales y sacrificios concretos. Para Alex, el orden actual sería claro: internacional para quienes priorizan descanso y salario; nacional para quienes quieren cierta estabilidad sin tanta distancia; y local para quienes necesitan estar en casa, siempre que sepan gestionar sus descansos.