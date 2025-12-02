Un par de expertos en coches hablan sobre una de las mejores Pick-Up del mercado en España: “Para cualquier camino y terreno”

Esta Pick-up de Ford destaca por su parrilla, paragolpes y la forma de los grupos ópticos que le dan un aspecto más sólido y estilizado.

La Ford Ranger se ha convertido en una de las sorpresas más contundentes dentro del mercado de las pick-up en España, un modelo que destaca por su robustez, espacio y capacidad real fuera del asfalto en un momento en el que pocas opciones ofrecen tanto por tan poco. Así lo explican Trini y Paco, especialistas en vehículos todoterreno del canal MotococheSL, quienes analizaron el modelo en detalle para justificar por qué la consideran la mejor compra del segmento.

Diseño contundente y una construcción que marca diferencia

Los expertos partieron del diseño exterior, donde la Ranger destaca por un frontal más trabajado de lo habitual en este tipo de vehículos. La parrilla, el paragolpes y la forma de los grupos ópticos le dan un aspecto más sólido y estilizado frente a rivales que tienden a sacrificar estética por funcionalidad. “La ves y dices: está bonica, con poderío”, resumieron.

A esto se suma una doble cabina espaciosa, con un pilar B camuflado en la puerta para mantener la seguridad estructural. Incluso mostraron cómo, en una unidad volcada, el techo se mantiene firme, subrayando lo que llaman “chapa buena, no de las que se doblan como una lata”.

Capacidad real para trabajar y recorrer cualquier terreno

La caja trasera es otro de sus puntos fuertes: amplia, configurable y preparada para adaptarse a distintos usos, desde cubrirla con una cortinilla hasta instalar un módulo de fibra para transportar carga voluminosa.

Pero lo que más resaltaron los especialistas es el carácter todoterreno de la Ranger: bloqueos, reductora y los elementos necesarios para moverse en cualquier camino. Aunque criticaron que algunos controles sean electrónicos en lugar de manuales, insisten en que “no le falta ni un detalle para pisar cualquier terreno”.

Un motor fiable y un precio que sorprende en el mercado actual

La unidad analizada monta un motor 2.0 TDCi, una mecánica conocida por su fiabilidad y rendimiento. Trini y Paco recomendaron elegir la versión manual, ya que consideran que las cajas automáticas pueden presentar más incidencias. Aun así, coincidieron en que la mecánica “cumple con lo prometido y no da problemas”.

El aspecto que más destacaron es el precio: la unidad probada se encuentra por 27.900 euros, una cifra difícil de igualar. “Decidnos qué pick-up hay por menos de 30.000 euros mejor que esta”, desafiaron, defendiendo que su relación entre calidad, robustez y coste la convierte “en la mejor opción del mercado”.

Con este equilibrio entre capacidad, fiabilidad y precio, la Ford Ranger se posiciona como una pick-up ideal tanto para tareas laborales exigentes como para quienes buscan un vehículo resistente para aventuras fuera del asfalto.