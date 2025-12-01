Nadir, dueño de un concesionario: "Compré un coche en Alemania equipado hasta arriba, y en España me estafaron"

Nadir, dueño del concesionario de coches NDR Motor Gallery, recordó en el pódcast Zona Boxes cómo empezó en el sector con apenas 17 años y cómo aquel primer paso marcó su forma de entender el negocio. El joven empresario explicó por qué decidió apostar por unidades importadas desde Alemania y cómo una mala experiencia en España le confirmó que el mercado nacional también esconde riesgos evidentes.

Un primer coche que ya apuntaba al negocio

Nadir contó que su primer coche no fue una compra impulsiva ni una ilusión adolescente. Desde el primer momento supo que era una oportunidad para poder comenzar a hacer negocios en el mercado automotriz. Aquel modelo, una unidad muy concreta que buscó de forma deliberada, lo adquirió en Alemania.

Lo hizo sin asesoramiento profesional y con la intuición de que la operación podía salir bien. Era joven, tenía poco margen de maniobra y aun así apostó por encontrar un coche con una configuración especial que nadie a su alrededor tenía.

El salto a Alemania y la confianza en el vendedor

En el pódcast relató que aquella primera importación llegó por pura decisión personal. Con 17 años decidió que era el lugar adecuado para buscar modelos con buenos acabados y equipamientos completos. El joven explicó que siempre le prestó atención a la actitud de los vendedores y que incluso a esa edad detectaba cuando alguien intentaba ocultar algo.

Con el tiempo aprendió a fiarse de los concesionarios alemanes, donde la transparencia suele formar parte del proceso. Un coche que él había visto anunciado seguía disponible una semana después, así que lo compró sin darle más vueltas.

El contraste con su compra en España

Todo cambió un año después al adquirir un M4 que ya estaba matriculado en territorio nacional. Poco después descubrió que aquel vehículo, a pesar de su apariencia impecable, escondía un historial completamente distinto. El coche era de origen americano y había sufrido un accidente importante que él desconocía.

No lo detectó hasta que empezó a preparar la venta y fue entonces cuando el comprador le advirtió del engaño. La sorpresa fue absoluta y marcó un antes y un después en su forma de trabajar.

"Cuando compré el primero de Alemania, el coche iba equipado hasta arriba, y el siguiente M4 que compré aquí, me estafaron", recuerda.

Una estafa que le enseñó a profesionalizar su negocio

Nadir reconoció que aquel episodio le sirvió para entender que el mercado español también requiere una revisión minuciosa. La confianza que había encontrado en Alemania contrastó con la falta de información que recibió en España.

Afirmó que desde entonces revisa cada detalle de los vehículos que llegan a sus manos y que no entrega ninguna unidad sin tener la certeza de su estado real.