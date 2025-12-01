Más de 40.000 españoles se quedaron fuera del Moves III por falta de presupuesto: esta es la modificación del Plan Auto 2030

El auge de ventas de coches eléctricos ha agotado el presupuesto disponible en diez comunidades autónomas. Freepik

El mercado de coches eléctricos en España enfrenta un obstáculo crítico en el tramo final del año 2025 debido a la falta de liquidez en las subvenciones estatales.

El agotamiento prematuro del presupuesto asignado a las ayudas de coches genera incertidumbre en el sector automotor, el cual necesita medidas urgentes para no frenar el ritmo de ventas actual.

¿A cuánto asciende la deuda con los 40.000 españoles del Moves III?

Según las estimaciones del sector automovilístico a las que accedió Europa Press, el importe pendiente de pago ronda los 300 millones de euros. Esta cifra deja en el limbo a una lista de espera superior a los 40.000 españoles que tramitaron la compra de su coche eléctrico, pero que aún no cobran las ayudas.

Aunque el Moves III se aprobó con vigencia hasta el 31 de diciembre, la distribución de fondos basada en población y no en demanda real causó que regiones clave como Madrid o Cataluña se quedaran sin dinero meses atrás.

Actualmente, diez comunidades autónomas ya agotaron sus recursos y los nuevos solicitantes pasan directamente a la lista de espera sin garantías de cobro inmediato.

Así será la modificación de las ayudas con el Plan Auto 2030

Para solucionar este desajuste, el Gobierno prepara un cambio estructural. El presidente Pedro Sánchez asistirá el próximo 3 de diciembre a la presentación del Plan Auto 2030, el cual plantea una modificación sustancial en la gestión de los fondos.

De acuerdo con fuentes consultadas por Europa Press, el objetivo principal pasa por centralizar todo el proceso.

El Gobierno central será el encargado desde el trámite administrativo hasta el abono de la ayuda , eliminando la intermediación de las comunidades autónomas.

será el encargado desde el , eliminando la intermediación de las comunidades autónomas. Se establecerá una caja única para todo el territorio nacional , lo cual evitará que un comprador quede excluido solo porque su región agotó la partida antes que otras.

Este sistema emulará al plan "Reinicia Auto", utilizado recientemente para los afectados por la DANA.

Sin embargo, el sector automotor español ve con preocupación que no exista un anuncio oficial sobre una prórroga inmediata del presupuesto actual. Entre los expertos existe cierto temor de que las ventas se paralicen en diciembre y se pierdan pedidos ante la espera de las nuevas ayudas proyectadas para 2026.