Un estudio confirma que 52 % de los transportistas españoles ha pasado por esta situación alarmante en los últimos 5 años

La creciente inseguridad en las carreteras y las nuevas normativas mantienen en vilo a los transportistas españoles. Freepik

La seguridad vial y laboral de los transportistas en España atraviesa un momento delicado que mantiene en vilo al sector logístico, una de las fundamentales de la economía.

Un reciente estudio elaborado por Continental junto a Fenadismer expone cifras que inquietan al gremio. La investigación contó con la participación de más de 750 profesionales y saca a la luz la realidad diaria que enfrentan los conductores de camiones en las rutas nacionales.

¿Por qué afirman que "escuchar al sector es fundamental"?

Según el informe, el 52 % de los transportistas españoles declara haber sufrido algún robo en su vehículo o mercancía durante los últimos 5 años.

Esta crítica situación refleja un aumento de la inseguridad, ya que los robos crecieron ocho puntos porcentuales respecto a 2024. Tal como recoge información de Europa Press, un 6 % de los encuestados reportó haber padecido agresiones físicas además del hurto, lo cual supone un incremento del 2 % frente al año previo.

"Este estudio nos demuestra, un año más, que escuchar al sector es fundamental. Los datos sobre seguridad y la falta de preparación digital son una llamada de atención para todos los actores implicados", apuntó Antonio Sangüesa, responsable de Continental.

Otras estadísticas que preocupan al gremio y retos futuros

Además de la delincuencia, existen más inquietudes en el gremio de los transportistas. La normativa sobre el aumento a 44 toneladas genera rechazo generalizado y el 44 % opina que expulsará a más profesionales de la actividad.

Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, advierte que "Imponer cambios como las 44 toneladas sin garantizar una justa remuneración pone en riesgo la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas. Las administraciones deben tomar nota y actuar de forma realista y consensuada".

Asimismo: