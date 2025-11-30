Renault Trucks lanza un dardo sobre la electrificación de camiones: "Faltan más medidas"

Antoine Duclaux, presidente de Renault Trucks, aprovechó su primera visita oficial a España para concientizar con respecto a la movilidad sostenible.

El ejecutivo apuntó directo a las autoridades ante el estancamiento en la electrificación de los camiones, exigiendo nuevas medidas y verdadera acción política para reactivar el sector.

¿Qué impide el despegue de los vehículos pesados eléctricos?

Duclaux detalló a Europa Press que la barrera principal ya no es la tecnología de los vehículos, pues sus modelos alcanzan hasta 700 kilómetros de autonomía, sino la ausencia de puntos de recarga.

El directivo subraya que para avanzar es vital desplegar una red de cargadores rápidos específica para vehículos pesados y garantizar un precio de la electricidad competitivo.

El mensaje que Renault trasladó recientemente a la Comisión Europea es que la industria está lista, pero faltan decisiones administrativas firmes.

"Si las autoridades europeas o locales quieren que la gente adopte el eléctrico, hay unas medidas que se necesitan", sentenció Duclaux, al llevar la petición ante la Comisión Europea, reclamando que las palabras se conviertan en hechos tangibles.

El desafío de las emisiones en el sector de los vehículos pesados en España

Con una cuota de mercado eléctrica de apenas el 1,5%, el sector aguarda con expectativa la revisión de los objetivos de emisiones de CO2 el próximo 10 de diciembre.

Duclaux se mostró confiado en la capacidad europea, pero pidió equidad. "Lo que hace falta es realmente la red de cargadores, un entorno

económico que ayude a la adopción y también una visibilidad sobre la legislación de CO₂", puntualizó.

"No se trata de parar a los chinos, porque tenemos las herramientas para competir, pero que la competencia sea justa", afirmó el responsable, quien ve necesario un entorno económico que facilite esta transición.