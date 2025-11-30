Un experto en coches se rinde ante el nuevo modelo que busca revolucionar el concepto de todoterreno descapotable

El lanzamiento de las dos nuevas series limitadas Brabus 800 Cabrio y Brabus 800 XL Cabrio ha dejado sin palabras a más de un experto en automoción, incluido el analista de Car and Driver que ha explicado por qué estos modelos se han convertido en una rareza dentro del mundo de los descapotables. Brabus ha creado dos versiones con identidades muy distintas, ambas con un techo plegable completamente nuevo que ha requerido el desarrollo de 500 piezas específicas.

Dos cabrios con personalidades opuestas

El Brabus 800 Cabrio se enfoca en el uso en carretera, mientras que el 800 XL Cabrio apuesta por una estética y una configuración todoterreno radical. Este último tiene ejes tipo pórtico que elevan la carrocería hasta 48 centímetros.



En los dos modelos el techo de lona se pliega en solo 20 segundos y utiliza una luneta trasera de cristal. La carrocería cuenta con una estructura reforzada: el arco delantero es de fibra de carbono y representa una primicia mundial en este segmento. El resto del sistema está fabricado en acero de alta resistencia con algunas zonas nuevamente en carbono, material icónico de la marca.



Todo ello se ha sometido a una prueba de vibración equivalente a unos 100.000 kilómetros sobre asfalto y terreno irregular, además de los ensayos específicos de resistencia en caso de vuelco.

Diseño exterior pensado para llamar la atención

El Brabus 800 Cabrio tiene un acabado totalmente negro acompañado de llantas monoblock de 24 pulgadas y un interior claro. En cambio, el 800 XL apuesta por un tono marrón dorado metalizado, un interior rojo intenso y elementos de la suspensión también en rojo visibles.

Este contraste de colores y proporciones potencia la imagen del XL, que monta llantas de 22 pulgadas con diseño de ocho radios.

Un interior artesanal sin concesiones

Ambas versiones comparten un habitáculo realizado de forma artesanal. Brabus ha utilizado cuero de primera calidad para revestir cada rincón, incluidas las alfombrillas.

Los asientos incorporan calefacción eléctrica y un sistema de aire caliente orientado al cuello para mantener el confort incluso con la capota abierta.

800 CV, 1.000 Nm y un escape que no deja indiferente

Los dos modelos equipan el motor V8 biturbo de cuatro litros. La versión descapotable acelera de 0 a 100 km/h en cuatro segundos y tiene la velocidad máxima limitada a 240 km/h. El par de 1.000 Nm se mantiene estable entre 3.800 y 4.400 rpm y se gestiona con un cambio automático de nueve velocidades.

Las salidas laterales del sistema de escape, situadas delante de las ruedas traseras, están enmarcadas en fibra de carbono e incluyen iluminación roja sincronizada con las luces de acceso. El conductor puede elegir entre un modo discreto o un sonido rotundo que acompaña cada aceleración.



En Alemania, el Brabus 800 Cabrio parte de 761.500 euros sin IVA y el 800 XL de 887.600 euros, cifras que superan el millón de euros en cuanto se aplican impuestos. A eso hay que sumar las numerosas opciones de personalización que, previsiblemente, solicitarán los cien compradores que tendrán acceso a estas series limitadas.