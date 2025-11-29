JuanFran, experto en coches, se rinde ante este SUV que podría reventar el mercado: “Es un coche que supera las expectativas”

El MG HS, un SUV híbrido que se está haciendo un hueco rápidamente en el mercado, ha sorprendido a JuanFran, experto en coches. En su análisis, destaca cómo este modelo podría reventar el mercado, superando las expectativas de potencia, eficiencia y precio.

Con un sistema híbrido que ofrece 224 caballos, el MG HS destaca en rendimiento y también ofrece un consumo económico.

MG HS: potencia y eficiencia que superan las expectativas

El experto en coches, ha destacado la impresionante combinación de potencia y eficiencia que ofrece el MG HS, en un vídeo publicado en el canal de Youtube Carwow.es.

Equipado con un sistema híbrido que alcanza los 224 caballos de potencia combinada, este SUV cuenta con un motor eléctrico de 199 caballos y un motor de combustión interna turboalimentado de 143 caballos. Esto le permite ofrecer un rendimiento notable en ciudad como en carretera.

Según el análisis de JuanFran, "es un coche que supera las expectativas", subrayando que, a pesar de ser el primer modelo híbrido de MG, el HS destaca por su eficiencia con un consumo de 5,5 litros a los 100 km.

Características del MG HS que marcan la diferencia en el mercado

JuanFran resalta que el modelo ofrece un maletero de 500 litros, ideal para viajes largos, y un interior sobrio y de calidad superior para su categoría.

Además, el sistema multimedia, aunque aún en desarrollo, muestra avances importantes en comparación con otros modelos híbridos de la misma gama.

Según el experto, este SUV híbrido "está hecho para sorprender, y a pesar de algunas pequeñas áreas de mejora, su rendimiento y calidad lo posicionan como un competidor serio en el mercado".