La famosa marca de coches superdeportivos que lanza su primer SUV: motor V8 híbrido y llantas de 24 pulgadas

La famosa marca de coches superdeportivos McLaren ha sorprendido al mundo automovilístico con el anuncio de su primer SUV, que estará disponible en 2028. Este vehículo, que promete marcar un hito en el segmento, contará con un motor V8 híbrido y llantas de 24 pulgadas.

Con este lanzamiento, McLaren se adentra en un mercado altamente competitivo, sumándose al fenómeno SUV, pero lo hace con la promesa de redefinir este tipo de coches, fusionando potencia, lujo y tecnología avanzada.

Según informa Soy Motor, este SUV contará con un motor V8 híbrido, diseñado para ofrecer una potencia excepcional mientras mantiene una eficiencia energética superior. El motor estará montado de forma estratégica para optimizar el centro de gravedad del vehículo, mejorando así el manejo y la estabilidad en todo tipo de condiciones.

Además, el SUV incluirá llantas de 24 pulgadas, una característica inusual que le conferirá un aspecto imponente y deportivo.

Aunque el diseño sigue siendo un secreto, se especula que el modelo tendrá un perfil musculoso y una aerodinámica avanzada, lo que lo convertirá en una opción única para los amantes de los coches de lujo.

Un SUV de lujo que combina diseño, tecnología y rendimiento

Según los rumores, el coche tendrá una aerodinámica optimizada, con una posible "aleta de tiburón" que se extiende desde el techo hasta la parte trasera, lo que no solo mejorará su eficiencia sino también su estética.

El interior del SUV contará con un sistema de infoentretenimiento de última generación, características de confort de lujo y materiales de alta calidad, garantizando una experiencia de conducción inigualable.

Además, McLaren tiene previsto que este SUV sea un modelo accesible para más conductores, con un diseño de cuatro puertas y al menos cuatro plazas, lo que lo convertiría en una opción más familiar dentro de la gama de McLaren.