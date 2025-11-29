Correos se apunta a la movida de las balizas V16 homologadas por la DGT: este es el precio de las 3 luces que tienen en venta

Por el momento, Correos comercializa tres modelos de luces de emergencia V16 conectadas (JBM, Pool Line y Bip&Drive). Correos

Ante la inminente sustitución de los triángulos de emergencia en España, Correos facilita la transición ofreciendo las nuevas balizas V16 con las características homologadas que exige la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estos dispositivos geolocalizables serán obligatorios para todos los conductores a partir de 2026, por lo que conviene anticiparse a adquirirlos y así prevenir cualquier multa.

Cuál es el precio de las 3 balizas V16 homologadas con la DGT 3.0 de Correos

Si buscas cumplir la norma y te interesa saber cuánto cuesta proteger tu coche, Correos dispone de tres opciones puntuales en su catálogo. La baliza más económica es el dispositivo de la marca JBM, que tiene un valor de 41,95 euros.

En un rango intermedio, encuentras la baliza de Pool Line por 48,94 euros.

Por último, el modelo Bip&Drive, que también cumple con todos los requisitos de conectividad, se ofrece por 59,90 euros.

Todas estas opciones incluyen el plan de datos necesario para conectar con la nube de la DGT 3.0 hasta el año 2038 o 2039, según el fabricante, sin costes extra para el usuario.

¿Por qué conviene tener una baliza geolocalizable?

El principal beneficio de estos dispositivos es la seguridad física del conductor. A diferencia de lo que ocurre con los triángulos, aquí no hace falta bajar del vehículo ni pisar la calzada. Basta con bajar la ventanilla, adherir la base imantada al techo y activar la luz.

Según informa Correos, estas balizas aportan ventajas claras: